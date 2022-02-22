طريقة الاستعلام عن رواتب التقاعد من المؤسسة العامة للتقاعد وشرح أهم شروط القبول

يتساءل معظم المواطنين داخل المملكة العربية السعودية حول كيفية الاستعلام عن رواتب التقاعد من المؤسسة العامة، وذلك مع اقتراب موعد نزول رواتب المتقاعدين، وقد حرصت الهيئة العامة للتقاعد بالإعلان عن طريقة الاستعلام عن قيمة الراتب الخاص بك وذلك بهدف مساعدة أكثر من 400 ألف مستفيد في الاستعلام عن رواتبهم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية.

طريقة الاستعلام عن رواتب التقاعد

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن خطوات الاستعلام عن رواتب التقاعد من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات، وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي:-

في البداية عليك الدخول على الموقع الإلكتروني لمؤسسة التأمينات الإجتماعية.

انقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية الموجودة في القائمة العليا للصفحة.

إضغط على خيار متقاعدين الموجودة في قائمة الخدمات الإلكترونية.

ستنتقل مباشرةً إلى صفحة جديدة ليظهر لك خيار التعرف على المعاش الفوري أو خيار التعريف بالمعاش الموجود أسفل الصفحة.

عند الضغط على أحد الخيارات المتاحة سيظهر لك قيمة المعاش.

خيار التعرف على المعاش الفوري يعرض لك قيمة راتب التقاعد فقط.

خيار التعريف بالمعاش يُظهر بيانات أدق عن المستفيد مثل قيمة الراتب ورقم الحساب البنكي أو تعريف بالمعاش التفصيلي لمن يستحق معاشين مدني وعسكري.

يلزم إدخال بياناتك الشخصية أولا عند الاستعلام مثل رقم الهوية الوطنية ورمز التحقق الموجود أسفل الصفحة.

بعد الإنتهاء من إدخال بياناتك الشخصية المطلوبة إضغط على زر استعلام.

شروط النظام التقاعدي الجديد

وضعت المؤسسة عدد من الشروط والمتطلبات الخاصة يلزم توافرها لدى المتقدمين للحصول على رواتب التقاعد، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:-