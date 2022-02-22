نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد الإجازات المطولة في الفصل الدراسي الثالث وموعد نهاية الفصل في المقال التالي

عمر شويل - جدة وضعت وزارة التعليم السعودية جدول رسمي للعام الدراسي 1443، والذي سيشهد ثلاثة فصول دراسية لأول مرة بينهم إجازات قصيرة، ويتضمن الجدول الإجازات الرسمية بين الفصول الثلاثة، وإجازات الأعياد الدينية والوطنية خلال فترة الدراسة.

موعد بداية الفصل الدراسي الثالث 1443

يبدأ الطلاب في الفصل الدراسي الثالث بعد إنتهاء إجازة الفصل الثاني التي تستمر تسعة أيام حيث تبدأ يوم 10 مارس حتى 19 مارس ثم يُعاد إستئناف الدراسة مرة أخرى يوم 20 مارس حتى نهاية الفصل الدراسي الثالث والأخير، وسيشهد الفصل ثلاث إجازات التي تتمثل فيما يلي:

إجازة عيد الفطر المبارك التي تبدأ يوم 24 من شهر رمضان المبارك حتى السابع من شهر شوال.

عطلة مطولة أولى تستمر لمدة ثلاثة أيام وتأتي بعد إجازة عيد الفطر.

إجازة مطولة ثانية تأتي في الشهر الأخير للعام الدراسي الحالي.

بعد الإنتهاء من الإجازات الثلاثة يبدأ الطلاب في أداء الإختبارات قبل نهاية العام الدراسي، ويحصل الطلاب على الإجازة الصيفية لتستمر قرابة شهرين.

الإجازات المطولة في الفصل الدراسي الثالث

بدأ العام الدراسي الحالي يوم 30 أغسطس وشهد حتى الآن ستة إجازات مطولة مقسمة بين الفصلين الأول والثاني الذي يستمر حتى العاشر من شهر مارس القادم ثم يخوض الطلاب الفصل الدراسي الثالث الذي يتضمن ثلاث إجازات رسمية منهم إجازتين مطولتين، وإجازة عيد الفطر المبارك التي تبدأ في شهر رمضان.

موعد الاجازات المطولة في الفصل الدراسي الثالث

أوضحت الوزارة في الجدول الرسمي موعد الإجازات خلال العام، وجاء موعد الإجازات المطولة كالتالي. تبدأ الإجازة المطولة الأولى بعد إنتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وتبدأ يوم 25 من شهر مايو 2022 وتستمر لمدة ثلاث أيام لتنتهي يوم 28 مايو أما عن الإجازة المطولة الثانية تبدأ في منتصف شهر يونيو يوم الأربعاء 16 من شهر ذي القعدة.

يتسائل الطلاب في المملكة العربية السعودية عن موعد إنتهاء العام الدراسي الحالي وبداية الإجازة الصيفية التي تستمر لمدة شهرين حيث أوضحت الوزارة أن موعد نهاية العام الدراسي يوم 30 من شهر يونيو لتبدأ إجازة صيفية تستمر حتى الإعلان عن موعد بداية العام الدراسي الجديد.