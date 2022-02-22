موعد نزول راتب جمادي الثاني 1443 صرف راتب فبراير 2022

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عمر شويل - جدة موعد نزول راتب جمادي الثاني 1443، يعتمد المسؤولين عن رواتب الموظفين العاملين في مختلف القطاعات داخل المملكة العربية السعودية مواعيد رواتب الموظفين في كل شهر بطريقة محددة مسبقاً، وهو الأمر الذي يبحث عنه العاملين في مختلف المجالات كل شهر،وتحدد رواتب الموظفين تبعاً للتقويم الهجري من كل عام، وتبدأ وزارة المالية داخل المملكة الإعلان عن موعد صرف رواتب الموظفين الشهرية بدايةً من كل عام ميلادي، لا سيما يأتي ذلك ضمن حرص الوزارة على منح الموظف حق الإطلاع المسبق على ميعاد صرف راتبه، وقد بدأ صرف رواتب العام الهجري الحالي منذ عام 2021 م ويستمر صرف راتب العام الهجري حتى الآن، ويرغب العاملين في معرفة موعد صرف راتب جمادي الثاني والذي نطلع عليه في السطور القادمة.

موعد نزول راتب جمادي الثاني 1443

تم استحداث بعض الأمور المتعلقة بصرف رواتب العاملين في مختلف القطاعات داخل أنحاء المملكة العربية السعودية، منها ما يلي:

تعديل مواعيد صرف رواتب العاملين التابعين لنظام صرف الرواتب داخل المملكة في مختلف الجهات الحكومية.

ثم يعتمد التعديل على تغيير مواقيت الصرف من التقويم الهجري من كل عام إلى التقويم الميلادي.

هذا الأمر جعل صرف رواتب الموظفين المشمولين في نظام الخدمة المدنية داخل المملكة يتم شهرياً في يوم الـ 27 من كل شهر ميلادي.

بعد ذلك قامت الجهات المعنية بإدراج التقويم الهجري الذي يتم فيه صرف الرواتب حرصاً على عدم بلبلة المواطنين تجاه الأمر.

يجدر العلم أن تصادف يوم صرف الرواتب مع موعد الإجازة الأسبوعية الرسمية يجعل صرف الرواتب يتأخر أو يتقدم يوم حسب القرار الوزاري، حيث إن جاء موعد صرف الراتب يوم السبت فإنه يتأجل إلى الأحد، وفي حال جاء يوم الجمعة فإنه يصرف يوم الخميس الذي يسبقه.

موعد صرف راتب فبراير 2022



استطاع المواطنين الحصول على راتب شهر جمادى الأولى في شهر يناير الماضي، كما قمنا بتوضيح موعد رواتب المتقاعدين جمادي الثاني، أما عن صرف راتب فبراير 2022 فقد تقرر ما يلي:

أن يتم صرف راتب شهر جمادى الثاني 1443 في تاريخ 26 من شهر رجب 1443، الموافق يوم الأحد 27 من فبراير عام 2022 الجاري.

في تاريخ 26 من شهر رجب 1443، الموافق يوم الأحد 27 من فبراير عام 2022 الجاري. ثم موعد نزول راتب شهر رجب 1443 في تاريخ 24 من شهر شعبان 1443، الموافق يوم الأحد 27 من مارس 2022م.

في تاريخ 24 من شهر شعبان 1443، الموافق يوم الأحد 27 من مارس 2022م. أما راتب شهر شعبان فمن المقرر أن يكون يوم 26 من رمضان 1443هـ، الموافق يوم الأربعاء 27 من أبريل 2022م.

فمن المقرر أن يكون يوم 26 من رمضان 1443هـ، الموافق يوم الأربعاء 27 من أبريل 2022م. موعد نزول راتب شهر رمضان يكون يوم 25 من شهر شوال 1443هـ، الموافق يوم الخميس الـ 26 من مايو 2022م.

تجدر الإشارة إلى أن العاملين في القطاع الخاص يكون موعد نزول راتب جمادي الثاني 1443 محدد حسب القطاع أو المنشأة التي يعمل الموظف فيها، والتعرف على موعد نزول راتبه لابد من اللجوء إلى قطاع الموارد البشرية داخل المنشأة التي يعمل فيها.