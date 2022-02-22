عروض يوم التأسيس السعودي 2022/1443 على الخطوط الجوية السعودية والسيارات والأثاث والمطاعم

عروض يوم التأسيس السعودي 1443، من أهم وأشهر الكلمات البحثية من الملايين من السعوديون والمقيمين داخل المملكة اليوم، بالتزامن مع الاحتفالات بيوم التأسيس السعودي الأول للمملكة، بعد أن تم إصدار مرسوم ملكي بأن يكون يوم 22 فبراير من كل عام، هو يوم إجازة وطنية تخليداً لذكرى تأسيس المملكة على يد الإمام محمد بن سعود رحمة الله، وبهذه المناسبة تقدمت العديد من المؤسسات والشركات بتقديم خصومات كبيرة على منتجاتها للجماهير والمواطنين، مشاركة منها في هذه الاحتفالات التي تعم جميع مدن ومحافظات المملكة.

في ظل الارتفاعات الكبيرة في أسعار جميع السلع الأساسية والكمالية في الفترة الأخيرة، نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد الذي عطل العديد من قطاعات الإنتاج في أغلب الدول الصناعية، وكذالك ارتفاع أسعار الطاقة مما نتج عنه أرتفاعات في مصاريف الشحن والتفريغ، يبحث المواطن عن عروض يوم التأسيس السعودي 2022، في مثل هذه المناسبات الوطنية للاستفادة من التخفيضات لشراء مستلزماته من أجهزة، أو السفر إلي الخارج أو الداخل والاستفادة من عروض شركات الطيران الوطنية والخاصة.

عروض يوم التأسيس السعودي 1443

كانت الخطوط الجوية السعودية سباقة كعادتها في تقديم العروض والخصومات على رحالاتها الداخلية والخارجية، وفيما يلي أهم التخفيضات والعروض التي قدمتها الشركة للعملاء.

أعلنت الشركة أن سعر أي تذكرة لرحلة داخلية سوف تكون قيمتها 122 ريال سعودي فقط.

كما أعلنت أيضاً عن مسابقة في الشعر وتقديم 295 قطعة ذهبية هدية، وجائزة للفائزين تخلد الاحتفالات بالذكرى الأولى ليوم التأسيس.

وخفضت الشركة قيمة التذكرة إلي بانكوك بداية من يوم 28 فبراير الجاري، وتحديد قيمة التذكرية بداية من 1499 ريال سعودي فقط.

وتشجيعاً للسياحة الداخلية بين المواطنين والمقيمين، أعلنت عن خصم 15 % للسفر إلي الدمام بالمنطقة الشرقية عند أستخدام كود ITHRA15.

عروض المطاعم السعودية احتفالاً بيوم التأسيس

عروض مطاعم ماكدونالدز السعودية : أعلنت سلسلة مطاعم ماكدونالدز السعودية في المنطقة الجنوبية والغربية، عن تقديم وجبة ماك توفير بسعر 22 ريال فقط.

مطاعم ليتل سيزرز للبيتزا قدمت عروض بمناسبة يوم التأسيس، وهو أحصل على أي بيتزا حجم كبير مجاناً، عند شرائك بتزا من النوع الكبير بسعر 27 ريال.

عروض مطاعم مواطن الكرز يقدم عرض العائلة ويشتمل على مشاوي مشكل، ومقبلات وبيبسي وكيلة القصر وقهوة بسعر 199 ريال بدلاً من 316 ريال.

عرض مطعم شاور ميكر الخاص بعمل ساندوتشات الشاورمة أعلن عن تقديمه الساندوتش بسعر ريال واحد فقط.

عروض يوم التأسيس السعودي 1443 للسيارات

عروض شركة الجميح للسيارات يقدم خدمة السيارة بسعر 91 ريال، لعدد 30 ألاف كيلو متر عند شرائك سيارة جديدة بمناسبة يوم التأسيس.

شركة جيوشيلد للسيارات خصم 50% على التظليل الكامل والنصف الكامل للحماية القياسية، ونفس قيمة الخصم 50 على النانو سيراميك.

عروض درايفر 7 الخاصة بالوقاية والعزل تقدم عروض تصل إلي 50 % على خدماتها لمدة 7 أيام.

عروض شركة كيا الجبر توفر التقسيط بداية من 686 ريال ونقدم الخدمات مخفضة.

عروض شركة بريجستون للإطارات تقدم عروض بمناسبة يوم التأسيس بخصم يصل إلي 30 على إطارات السيارات.

وفي نهاية مقالنا نرجو أن نكون وفقنا في تقديم محتوى مميز يلبي رغبات قراء موقعكم المميز ثقفني داخل المملكة.