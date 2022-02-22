طريقة التسجيل في الإسكان التنموي لمستحقي الضمان الاجتماعي المطور وشروط القبول الخاصة بهم

يعتبر السؤال عن التسجيل في الإسكان التنموي لمستحقي الضمان الاجتماعي، من أهم الأسئلة، حيث أن هذا البرنامج من أهم برامج الدعم في المملكة، فهو يستهدف فئة كبيرة من المحتاجين، وأصحاب الدخل المحدود، وكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرهم من الفئات، وكل هذا بهدف تحقيق حياة كريمة لهم ولعائلتهم، فتعمل الوزارة على توفير الوحدات السكنية بأجور رمزية لمستحقي الضمان الاجتماعي.

التسجيل في الإسكان التنموي لمستحقي الضمان الاجتماعي

يمكنك التسجيل في الإسكان التنموي، من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول المباشر إلى موقع وزارة الإسكان.

يجب الدخول على الأيقونة الخاصة بالإسكان التنموي.

قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة المتعلقة بالشخص المتقدم.

أدخل رقم الهاتف الخاص بالمتقدم، وكتابة رسالة التأكيد.

قم بحفظ البيانات، لتتمكن الجهات المختصة من مراجعة الطلب، والموافقة عليه.

شروط القبول في الإسكان التنموي

أصدرت الوزارة بعض الشروط الواجب توافرها، قبل التسجيل في هذا الدعم، وتتمثل في التالي:

تمنح هذه الوحدات السكنية لمن هم مسجلين من قبل في الضمان الاجتماعي.

تزداد قيمة الإيجار الشهري لمن هم لديهم دخل آخر، بجانب معاش الضمان الاجتماعي.

تدفع الأسرة الذي لا تمتلك مصدر دخل آخر بجانب المعاش ٢٠٠ ريال شهريًا.

تدفع الأسرة التي تمتلك مصدر دخل آخر ٨٠٠ ريال سعودي شهريًا.

يجب التسجيل من خلال منصة سكني الإلكترونية.

يجب قبل البدء في التسجيل، التأكد من أنك من مستحقي الضمان الاجتماعي.

يتم التأكد من المعلومات المدخلة من خلال الجهات المختصة.

يتم الرد على المتقدم بالقبول أو الرفض من خلال رسالة على الهاتف.

والجدير بالذكر أن الوزارة أعلنت أن جميع الحالات التي تنتمي إلى الضمان الاجتماعي مؤهلة للقبول في هذه الوحدات السكنية، كما أكدوا على ضرورة الاهتمام بهذه الأسر، والوقوف بجانبهم.

أهداف برنامج الإسكان التنموي

يوجد الكثير من الأهداف التي تسعى إليها الوزارة، من خلال هذا المشروع، وتتمثل في التالي: