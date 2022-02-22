نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خصومات جديدة ومميزة وتصل إلى 50% على جميع السلع في العثيم السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر عروض العثيم من أقوى العروض المتوفرة بالمملكة العربية السعودية، فتصل نسبة الخصومات المقدمة من العثيم إلى 60%، فتعدد المنتجات التي يتوفر العرض عليها من قبل العثيم التي من بينها المنتجات الغذائية والهواتف المحمول والكثير من المنتجات الأخرى وتتبعوا معنا في مقالنا التالي أقوى عروض العثيم في المملكة العربية السعودية.

عروض العثيم في المملكة العربية السعودية

تعتبر العثيم من أكبر المتاجر المتوفرة في المملكة العربية السعودية وتقدم إلى عملائها عروض مختلفة وقوية على مختلف المنتجات التي من بينها كلًا من التالي” فشار بالفلفل الحار البطل 90 جرام، بطاطس شيبس برينجلز 70 جرام بالإضافة إلى وجبة بطاطس كتكو، بالإضافة إلى بطاطس شيبس ليز 160جرام مع 10% زيادة، بطاطس شيبس ليز ستاكس 170 جرام، تورتيلا شيبس دريتوس / شيتوس / تسالي بالإضافة إلى بطاطس شيبس ليمون وكمون تسالي، فستق بالفلفل الحلو وندرفول “.

عروض العثيم متجددة بشكل دائم فمع نهاية كل أسبوع ستحصلون على عرض مختلف عن سابقه ومن بين المنتجات التي يتوفر العرض عليها كلًا من التالي” شوكولاتة كيت كات، شوكولاتة كواليتي ستربت ماكنتوش، بسكويت كليجا أو بالنخالة بلفيتا، قهوة كلاسيكية، شاي فرط ليبتون مع العلامة الصفراء، أكياس شاي ريد ليبل برويك بوند مائة كيس، يحتوي المتجر أيضًا على قهوة تركية الخير، شاي كرك بالهيل الخير، أكياس شاي خدير، شاي الفطور الإنجليزي تويننجز.

عروض العثيم في السعودية

حرصت العثيم على أن توفر إلى عملائها كل ما يحتاجون من منتجات سواء مع الحرص على تقديمها أسعار مميزة ومناسبة للجميع فلا داعي للقلق مطلقًا فالهدف الذي تعمل من أجله اكسترا هو تلبية كافة متطلبات عملائها وتقديم إليهم ما يحتاجون بأقل الأسعار ومن المنتجات التي يتوفر العرض عليها كلًا من التالي:

جليز بوب الكراميل 794 جرام، فرشلي فشار 453 جرام، قودي فشار أصفر 284 جرام، قودي فشار أصفر 850 جرام العامر فشار حب كيلوجرام، جولي تايم ذرة صفراء 283.5 جرام، فرشلي فشار حار ومبهر 297 جرام، فرشلي فشار 906جرام، العامر حب شمسي مقلي 500 جرام، يحتوي العرض أيضًا على العامر حب مصري مفتح 500 جرام، لواكر باتسري بالكراميل المموج 100 جرام.