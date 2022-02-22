تمويل سيارة الأحلام بدون كفيل لا يتطلب وظيفة معتمدة شركة اليسر تمويل المركبات حتى 300 ألف ريال سعودي سداد على60 شهر

هناك عروض سيارات كثيرة حيث يبحث بعض المواطنين عن أفضل العروض المقدمة من الشركات والبنوك حتى يتم شراء سيارة بشروط ميسرة وفي متناول ظروفه ويسعى الى تملك سيارة بأفضل العروض المقدمة لشراء سيارة حديثة وبشروط ميسرة حيث تقدم شركة اليسر تمويل سيارة بدون كفيل بأقساط مريحة للغاية تشمل بها السعوديين والوافدين معاً،ومن خلال مقالي سوف نوضح أهم مزايا قروض شركة اليسر ونوضح كذلك شروط الحصول على قرض سيارة من شركة اليسر وكيفية التقديم الطلب واهم المستندات المطلوبة، حيث تقدم شركة اليسر من خلال برنامج تمويل مرابحة السيارات الذي يتيح لك الحصول على مركبة أحلامك بإجراءات سهلة وسريعة،كما تتيح عرض قرض السيارة للرجال والنساء ساكني المملكة ، وذلك بعقد معتمد من البنك المركزي السعودي وأحكام تتبع الشريعة الإسلامية، حيث أن هذه الشركة ضمن أفضل شركات التمويل في المملكة مرخصة ولها باع طويل في مجال التمويل.

قرض سيارة بدون كفيل من شركة اليسر:

فمن الجدير بالذكر أن التمويلات من قبل الشركة متعددة ولها العديد من المزايا التي يمكن الحصول عنها، حيث كشفت شركة اليسر عن إمكانية تقديم قرض مريح وبهامش ربح بسيط للغاية يصل القرض حتى 300 الف ريال سعودي وبفترة سداد حتى 5 سنوات ولا تطلب منك أن تكون جهة العمل معتمدة على أن تستطيع التقدم لطلب تمويل سيارة أحلامك بصورة سهلة دون تعقيد الإجراءات بل توفر مزايا كثيرة منها هامش الربح منافس وثابت طوال فترة السداد، دفعات أخيرة حتى 30%، إمكانية جدولة الدفعة الأخيرة حتى 24 شهر (إضافي)، والتقسيط حتى خمس سنوات مرنة، وتتيح الشركة تمويل السيارات المستعملة أيضاً.

الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل سيارة شركة اليسر:

للحصول على قرض سيارة شركة اليسر يجب توافر عدة شروط وهي كالتالي:

يشترط للحصول على قرض شركة اليسر للسعوديين والمقيمين ان يكون عمر المتقدم من 21 سنة وحتى 60 عام وذلك حسب العمر التقاعدي.

كما يشترط في المتقدم لشركة اليسر للحصول على قرض السيارة ان لا يقل راتب العميل 4.000 ريال سعودي لكي تتمكن من طلب القرض.

كما يشترط للحصول على قرض شركة اليسر تطبق معايير التأمين الشامل على المركبات.

كما يشترط للحصول على قرض شركة اليسر تطبق الشروط والأحكام أيضاً.

كيفية تقديم طلب للحصول على قرض سيارة شركة اليسر:

حيث يمكن طلب الحصول على قرض بقيمة 300 ألف ريال سعودي من شركة اليسرعن طريق الرابط الاليكتروني وعليك بتعبئة نموذج الطلب ورفع المستندات التي تشمل الاتي: