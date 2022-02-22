نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الضمان الاجتماعي الجديد للمتزوجة وطريقة التقديم sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم شروط الضمان الاجتماعي الجديد للمتزوجة، حيث تريد الكثير من المواطنات في السعودية سواء من سعوديات أو أجنبيات معرفة الشروط الخاصة بهم للاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي المطور الذي تقدمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمستفيدين، حيث سنتابع معكم في هذا المقال كافة الشروط وطريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور عبر الموقع الرسمي لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين لتتعرفوا على كافة التفاصيل.

الضمان الاجتماعي المطور

وقد تم إطلاق نظام الدعم المالي نظام الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية في شهر نوفمبر 2021 من العام الماضي، حيث إنه نظام جديد مستمد من نظام الضمان الاجتماعي القديم مع العديد من التغييرات والإضافات ليكون هذا النظام المطور، وهو ما جاء بشكل أساسي ليشمل جميع الفئات المستحقة في المملكة ويقدم لها الدعم بشكل فعال.

حيث تعرفنا معكم على شروط الضمان الاجتماعي بشكل عام وهذا في مقال شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443، حيث إن هذه الشروط هي الشروط العامة التي يجب توافرها بشكل أساسي في كل من يرغب في الاستفادة من الضمان الاجتماعي المطور.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد للمتزوجة

وفي حالة اذا كنتي متزوجة وتريدين الاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي المطور، فيمكنك الاستفادة منه وفق الشروط التالية:

إذا كانت أرملة لسعودي أو غير سعودي ولها أبناء فإنها تحصل على الضمان هي وأبنائها بشرط الإقامة الدائمة داخل المملكة.

ألا يتجاوز دخل الزوجة الحد المانع للضمان، وقد تعرفنا على كيفية حسابه في مقال حاسبة الضمان المطور.

اذا كانت المتقدمة متزوجة من أجنبي، فيجب أن يكون غير قادر على العمل.

في حالة وجود عمالة منزلية فيجب ألا يتجاوز عددهم ال3، وإلا لن تكون مستحقة للضمان.

اذا كانت الزوجة متزوجة وزوجها غير متواجد لأكثر من 3 أشهر فيجب تقدم ما يثبت ذلك مع إحضار شاهدين.

عدم امتلاك أصول ذات قيم كبيرة أو سجل تجاري.

طريقة التقديم في الضمان الاجتماعي المطور

ويمكنك التقديم على الضمان الاجتماعي المطور بكل سهولة ويسر عبر الموقع الرسمي، وبعد تقديم الطلب سيتم الرد عليه خلال 25 يوما من تقديم الطلب، وهذا كالآتي: