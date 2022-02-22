نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الفخامة جيلي اوكافانجو 2022 من الوعلان بدون مقدم بمناسبة ذكرى موسم التأسيس في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت الوعلان جيلي بإطلاق عرض جديد على سيارات جيلي 2022 في السعودية ابتداء من 25/01/2022 و ينتهي بتاريخ 28/02/2022. السيارات المشمولة بالعرض هي جيلي اوكافانجو 2022 كومفورت . وهذا العرض مقدم بالتعاون مع السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري الذي يقدم خدمة التمويل، وبإمكانك اختيار السيارة الانسب لك، تعبئة نموذج طلب التقسيط، ومن ثم ارساله ليصل مباشرة الى الوعلان – جيلي و السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري، وبدورهم سيقومون بالتواصل معك بأقرب وقت لإبلاغك بالخطوات التالية لإكمال عملية التمويل.

عروض الفخامة جيلي اوكافانجو 2022 من الوعلان بدون مقدم

يمكنك تقسيط سيارة جيلي اوكافانجو 2022 كومفورت بالاشتراك مع البنك الاهلي وتحصل على خصم خاص لعملاء الشراء النقدي. وبالنسبة للتقسيط فبلا مقدم. ولا توجد رسوم إدارية، ولا رسوم تمويل. ويوجد خمسة أعوام ضمان على السيارة وخمسة سنوات خدمة وثلاثة سنوات صيانة مجانية. حيث يمكنك الحصول على السيارة من شركة الوعلان للتجارة بالتنسيق مع البنك الأهلي اس ان بي في السعودية. بقسط شهري يصل لـ 1450 ريال سعودي.

تقسيط سيارة جيلي اوكافانجو 2022 كومفورت الميزات

الأبعاد – الطول × العرض × الارتفاع (مم) 4835*1900*1780

قاعدة العجلات (مم)2815

الطاقة القصوى (كيلوواط/ دورة في الدقيقة) 140KW (187 horse power)

الحد الأقصى لعزم الدوران (نيوتن متر/ دورة في الدقيقة) 300

السرعة القصوى (كم/ ساعة) 190

نظام الدفع دفع أمامي

المكابح (أمامي/خلفي) Front ventilated disc / Rear solid disc

سعة خزان الوقود (لتر) 60

استهلاك الوقود (بالكامل لتر/ 100 كم) 6.6

افضل عروض التقسيط راش 2022 بفئتيها أقل من 1220 ريال سعودي بدون مقدم

مميزات اخرى للسيارة

تأتي أوكافانجو بمحرك عالي الكفاءة، وفرة في تقنية الاستشعار الذكي، والأهم من ذلك كله أنها مدعومة بإرث يمتد لما يقرب من 100 عام من الخبرة,

تقدم أوكافانجو مزيجاً مثالياً من ميزات السلامة النشطة والمخفية والبيئية

تمتلك أوكافانجو جماليات واسعة في جوهر تصميمها، يجسد تصميمها الخارجي القوي والداخلي الرائع

مساحات كبيرة وشاملة متعددة الوظائف مع أعلى كفاءة في المساحة من فئة سيارات الدفع الرباعي، عزل صوتي مثالي من خلال تقنية ‏الهدوء الفائقة، مقاعد فخمة، نظام ذكي للتحكم في المناخ، ميزات تجعل أوكافانجو حقاً الوحيدة من نوعها

تمتلك أوكافانجو جماليات واسعة في جوهر تصميمها، يجسد تصميمها الخارجي القوي والداخلي الرائع.