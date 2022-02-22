للعملاء المتعثرين فى تسديد الديون قرض جسر من بنك الراجحي الشروط وكيفية ورابط التقديم

مصرف الراجحي يقدم العديد من التمويلات البنكية المتنوعة وهو الاول من نوعه فى تقديم الخدمات التمويلية لعملائه ولكافة المواطنين بالمملكة والمقيمين وجميع الموظفين سواء العاملين بالحكومة او القطاع الخاص وفي مقالى اليوم نقدم قرض جسر ونوضح الشروط الواجب توافرها للحصول على قرض الجسر وكيفية التقديم للحصول على قرض الجسر، حيث يقدم بنك الراجحي تمويل للعملاء المتعثرين فى تسديد القرض الشخصي أو القروض الإضافية، ويقوم بنك الراجحي بدفع جميع أقساط التى تعذر العميل عن دفعها لأمر طارئ، وذلك بمساعدة من إحدى المؤسسات بتمويل مبلغ مالي أخر، حيث يلزم العميل بدفع الأقساط في فترة زمنية محددة.

الشروط الواجب توافرها للحصول على طلب قرض جسر من بنك الراجحي:

نوضح من خلال موقعنا ثقفني الشروط التي يجب توافرها لدى الأشخاص المتقدمين للحصول على قرض الراجحي، وهذه الشروط هي:

أن يكون الدخل الشهري لدى الشخص المتقدم بحد أدنى 2000 ريال سعودي أي فيما يزيد عن ذلك.

يشترط للموافقة على الحصول على قرض جسر أن يكون مالك وظيفة ثابتة في مختلف القطاعات (القطاع الحكومي أو القطاع الخاص).

أن يكون عمر الشخص المتقدم يبدأ من 25 عام فيما فوق.

من أهم الشروط التي يجب توافرها هو أن يكون طلب الحصول على القرض لأول مرة.

الأوراق والوثائق المطلوبة للحصول على قرض جسر من بنك الراجحي:

يجب تقديم عدة مستندات مطلوبة للبنك للموافقة على طلب القرض وهي كالتالي:

تقديم صورة من البطاقة الشخصية أو الهوية الوطنية ومن الضروري أن تكون سارية المفعول.

من الضروري إحضار مفردات المرتب من جهة العمل للحصول على قرض جسر والتأكد من إنها مختومة

من ضمن خطاب تعريف من جهة العمل وأن يكون معتمد.

التأكد من إرفاق مستند يؤكد تحويل الراتب مباشرة على البنك.

خطوات الحصول على قرض جسر من بنك الراجحي:

للحصول على قرض جسر من بنك الراجحي يجب اتباع الخطوات التالية: