نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الضمان المطور 1443 استحقاق المتزوجة والعاطلين عبر منصة الدعم sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي
شروط الضمان المطور 1443 التي اقرتها منصة الدعم والحماية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك لاستحقاق الفرد والاسرة من فئات الشعب من الطبقة المحتاجة للدعم من الوزارة، حيث تبحث المتزوجة عن كيفية استحقاق راتب الضمان وكذلك العاطلين عن العمل وتقوم الوزارة بتوضيح كافة الشروط وتوضيح جميع الإجراءات اللازمة للتسجيل.
شروط الضمان المطور 1443 استحقاق المتزوجة والعاطلين عبر منصة الدعم sbis.hrsd.gov.sa
تبحث وزارة الموارد البشرية عن وضع المعايير الأفضل لاحتساب الفئات الأكثر استحقاقا للدعم، وتوصف الفئة التي تقوم باستفادة من معاشات الوزارة بطبقة مستحقي أموال الزكاة، وهم غير القادرين على العمل أو الموظفين الذين لا يكفي الراتب الشهري لهم للعيش بكرامة والوفاء بالنفقات والالتزامات عليهم ويتم وضع ألية خاصة للاحتساب بشروط وضعتها الوزارة عند التسجيل في الضمان المطور الجديد.
|موعد نزول راتب الضمان في مارس
|رقم هاتف الضمان المطور المجاني
|يتم نزول راتب الضمان في الثلاثين من رجب 1443، بعد سبعة أيام.
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كيفية الاستفادة من الضمان المطور الجديد
يجب اتباع كافة الشروط اللازمة للقبول في الأهلية، حيث تعلن الوزارة دراسة كافة الطلبات المقدمة إليها عبر منصة الدعم والحماية، بعد قبول المرحلة الأولى، ويتم إرسال رسائل القبول بشكل متتابع للمستفيدين وتتيح تقديم التظلمات على غير المقبولين أو إعادة التسجيل من جديد عبر رابط الضمان المطور واستكمال المعلومات المنقوصة.
شروط صرف رواتب الضمان المطور (المتزوجة – العاطلين)
- يجب أن تكون المتزوجة من الجنسية السعودية أو زوجة لرجل سعودي ولها منه أولاد.
- يتم إثبات دخلها ودخل الأسرة المكتسب وغير المكتسب، مثال راتب حساب المواطن أو دعم مؤسسات اجتماعية أخرى.
- تقوم بالالتزام بالحد الأدنى لراتب الضمان لضمان قبول التسجيل وهو 1100 ريال لرب الاسرة، أو المرأة رب الأسرة، و550 ريال للفرد المستقل كالمطلقات أو الأرامل أو المهجورات.
- لتحصل الزوجة على راتب الضمان لابد أن تثبت استقلالية المنزل الذي تسكن فيه بعيدا عن سكن اسرتها، وإلا يتم احتسابها ضمن مستحقي معاش الاسرة.
- يكون للعاطلين نظام خاص في التسجيل حيث لا يتم الحصول على الراتب طول الحياة.
- يجب أن يقوم العاطل عن العمل، والقادر عليه، باللجوء لبرامج التدريب الحكومية المنتهية بالتوظيف، وإلا يتم إيقاف الراتب عنه.
|كيف ارد على رسالة “غير مؤهل”
|كيفية تقديم تظلمات غير المؤهلين
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تسجيل الضمان المطور 1443
- يجب أن يكون للمستفيد حساب على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- يتم الانتقال بعدها إلى “بوابة النفاذ الوطني الموحدة” ويتم التسجيل ببيانات المستفيد.
- كما يتم الاستفادة من خدمة معاش الضمان والاستفادة من خدماتها بعد أن يتم تفعيلها من جديد.
- يتم الانتقال إلى بعدها على “رابط الضمان الاجتماعي المطور“.
- قم بالتسجيل واتباع كافة الخطوات وتقديم مستندات الثبوت.
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