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شروط تسجيل الضمان الجديد للمسجلين بالمرحلة الأولى والمقبولين في المرحلة الثانية وأيضا مستفيدي الدعم بالنظام القديم، حيث قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوحيد شروط الحصول على الراتب الشهري منها، ليقوم الجميع بالتسجيل والتحديث في رابط الضمان المطور الجديد مع الالتزام بشروط الاستحقاق الجديدة.
“شروط تسجيل الضمان” موعد نزول الراتب بالهجري sbis.hrsd.gov.sa منصة الدعم والحماية
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية انتقال التسجيل لمستفيد راتب الضمان من الرابط القديم للتسجيل إلى رابط الضمان المطور، ويقوم المسجلين بالنظامين القديم والجديد بالالتزام بشروط الاستحقاق الجديدة والتي أصبحت تشمل فئة أكبر من المسمولين في الوزارة مع تحديد الشروط وتخصيصها ليقوم القادرين على العمل بالحصول على فرص مناسبة وعدم صرف راتب الضمان إلى الأبد، بينما يقوم غير القادرين بالاستفادة بالدعم الجديد.
موعد الصرف بالتاريخ الهجري لراتب الضمان
|موعد إيداع راتب الضمان
|رقم هاتف الضمان المجاني
|ينزل راتب الضمان في اليوم 30 من رجب 1443، الموافق 3 مارس 2022، بعد سبعة أيام.
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كيفية التسجيل في رابط الضمان المطور الجديد
- يقوم مستفيدي الضمان بالنظام القديم بتحديث بياناتهم عبر رابط الضمان الجديد.
- يتم الدخول مباشرة على رابط الضمان الاجتماعي المطور.
- يقوم بتسجيل كافة البيانات المطلوبة منه.
- يتم تسجيل رمز التحقق للتأكد أنه ليس روبوت ثم يدخل على الصفحة الشخصية.
- يقوم بتقديم المستندات المطلوبة لأثبات المعلومات المقدمة.
- تتيح الوزارة تعديل البيانات عبر الصفحة الشخصية لحين إعلان نتائج الأهلية.
شروط استحقاق راتب الضمان المطور
- أن يكون من الجنسية السعودية أو تكون زوجة أجنبية لزوج سعودي ولديها أطفال منه.
- يتم الالتزام بالحد الأدنى للراتب وهو 550 ريال للفرد المستقل و1100 ريال لرب الاسرة.
- تقوم الوزارة باستقبال تسجيلات العاطلين القادرين على العمل، ويكون شرط الحصول على الراتب أن يتم الالتحاق بالبرامج الخاصة بالوزارة المنتهية بالتوظيف.
- يتم إثبات استقلالية الدخل والمسكن من خلال تقديم الوثائق المطلوبة، مثل إيصال الكهرباء.
- يجب أن يكون المسجلين من المحتاجين بالفعل ولا يكون لهم دخل آخر، حيث يتم تسجيل الدخل الكامل للأسرة، مكتسب وغير مكتسب، ودخل الزوجة أيضا.
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