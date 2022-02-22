للعاطلين عن العمل طريقة التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور والاستعلام عن أحقيتك في الضمان

معاش الضمان المطور الجديد الذي تقدمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لكل المحتاجين، وخاصة العاطلين عن العمل حيث يمكنهم التقديم من خلال رابط وزارة الموارد البشرية او رابط الضمان الاجتماعي المطور طالما تنطبق عليهم شروط الاستحقاق وهو ما سوف نوضحه بالمقال كما سوف نوضح كيفية الاستعلام عن الضمان وطريقة التسجيل والشروط الواجب توافرها للتسجيل في ضمان الاجتماعي للعاطلين ، حيث يستعلم الكثير من البطّالين في المملكة العربية السعودية عن طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين، وهذا من أجل الاستفادة مما تقدمه الوزارة وما يقدمه نظام الضمان الاجتماعي للعاطلين والمواطنين الذين لهم الأحقية في الاستفادة من معاش الضمان، كما يحرص البرنامج على تأهيل وتدريب الأشخاص الراغبين في العمل، وهو يضمن وصول الدعم النقدي وأموال الزكاة للمستحقين، ويكون هذا بعد أن تتم دراسة الطلبات الخاصة بالمتقدمين والتحقق من مدى موافقتهم لـ شروط الضمان المطور.

كييفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين:

لقد أتاحت وزارة الموارد البشرية السعودية من خلال موقع تويتر طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين، ويتم ذلك من خلال اتباع ما يلي:

ادخل على رابط موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثم تقوم بالذهاب إلى قائمة الخدمات الإلكترونية بعد الدخول للواجهة الرئيسية للبرنامج.

يقوم الشخص المستفيد بالدخول على أيقونة مستخدم جديد

كتابة كافة البيانات المطلوبة والتحقق من صحتها للتمكن من الحصول على الدعم

الضغط على ايقونة التالي

ضرورة إدخال البيانات المطلوبة الباقية للتسجيل وتتمثل هذه البيانات في (رقم الجوّال – البريد الإلكتروني – اسم المستخدم – كلمة المرور).

ثم تقوم بالضغط على ايقونة التسجيل، وبهذا يكون قد أتمّ جميع خطوات التسجيل.

الشروط الواجب توافرها للتسجيل فى الضمان المطور للعاطلين:

حيث حدّدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط استحقاق الضمان المطور للعاطلين، وهي كما يلي:

أن يكون الشخص المتقدم في الأصل سعودي الجنسية، وفي حالة إنه كان شخص مقيم من الضروري إقامتة الدائمة في المملكة.

أن يكون الشخص المتقدم للحصول على الدعم سنه بحد أقصى 35 عاماً أي يقل عن ذلك

من الضروري أن يقوم الشخص المتقدم بتقديم كافة المستندات المطلوبة التي تثبت أنه عاطل عن العمل ولا يستفيد من أي إعانات مادية.

الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور عن طريق السجل المدني:

فمن الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية قد أعلنت من خلال صفحتها الرسمية عبر تويتر عن إمكانية الاستعلام عن حالة الأشخاص المتقدمين ومعرفة مدى أحقيتهم وذلك من خلال السجل المدني، وهو أمر يهم كل من قاموا بـالتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، ويمكنهم التعرف على موعد صرف الضمان وقيمة المعاش من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وانّ البرنامج يحرص على إيصال الدعم المادي لمن يستحقونه، نخصّ بالذكر من تتوفر فيهم شروط الضمان الاجتماعي الجديد وتقدّم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية خدمة استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور بالسجل المدني، ويمكن ذلك من خلال اتباع مجموعة من الخطوات وهي كالتالي:

الدخول على الرابط الرسمي منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

يقوم الشخص المتقدم بكتابة كافة البيانات الشخصية المطلوبة من المنصة وتضم هذه البيانات (رقم الضمان الاجتماعي ورقم السجل المدني).

ضرورة إدخال الكود المرئي

الضغط على أيقونة عرض فتظهر في صفحة تلقائية كل التفاصيل المتعلقة بالضمان الاجتماعي.

الاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي عن طريق رقم الهاتف: