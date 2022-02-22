شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 2022 sbis.hrsd.gov.sa

نتابع معكم شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد، حيث زاد البحث عنها هذه الأيام من قبل المواطنين والمواطنات سواء كانوا مستقلين أو من ضمن أسرة ويريدون الاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وهذا خاصة بعد أن بدأت الوزارة بصرف رواتب الضمان الاجتماعي المطور منذ 20 يناير الماضي، ويريد الأشخاص الذين لم يسجلوا في الضمان الجديد سواء كانوا منتفعين من نظام الضمان القديم أم لا التقديم على النظام الجديد، وسنتعرف معكم على شروط الضمان الاجتماعي الجديد والشروط الخاصة بالعاطلين، وطريقة التقديم علىلا الضمان الاجتماعي المطور، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

وسنتعرف معكم على الشروط الأساسية المطلوبة للاستفادة من نظام الضمان المطور، حيث أعلنتها الوزارة بشكل واضح منذ أن تم إطلاق النظام الجديد من شهر نوفمبر الماضي، وهذه الشروط على العموم كالآتي:

أن يكون المتقدم (أسرة – افراد) سعوديي الجنسية، وهذا باستثناء بعض الحالات.

الإقامة بشكل دائم داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون نصف مجموع دخل الأسرة أو الفرد أقل من الحد المانع، وقد تعرفنا على طريقة حساب الحد المانع في مقال حاسبة الضمان المطور.

الالتزام بتقديم الخدمات الصحية والتعليمية للأبناء، والدخول في أحد برامج التدريب التي تقدمها الوزارة في النظام الجديد للقادرين.

عدم الإقامة في أحد دور الإيواء في المملكة.

ألا تكون ممتلكات المتقدم ذات قيم مرتفعة.

وقد تعرفنا معكم على كيفية الاستعلام عن أهلية الضمان المطور 1443 برقم الهوية، فتابعوا معنا.

شروط الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين

وأما بالنسبة لمن لا يمتلكون وظيفة، فيمكنهم الحصول على معاش الضمان المطور، ولكن هذا وفق شروط تم تحديدها، وهي كالتالي:

لم يعد هناك شرط التقرير الطبي بالنسبة للعاطلين، حيث يمكنك التسجيل اذا كنت سعودي وتنطبق عليك الشروط العامة بالأعلى.

يجب أن يكون دخلك من برامج الدعم الأخرى أقل من الجد المانع.

أن تقبل بالتدريب الوظيفي المقدم من الوزارة حتى تستطيع المنافسة في سوق العمل.

بعد أن تحصل على وظيفة سيستمر الدعم المقدم لك مدة سنة، وبعدها سيتم صرف المعاش لك أو لا وهذا حسب الحد المانع الخاص براتبك.

طريقة التقديم على الضمان الاجتماعي المطور