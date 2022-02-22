نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حل مشكلة عدم وصول الدعم للمستفيدين في حساب المواطن دفعة شهر فبراير 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة قام برنامج حساب المواطن بالكشف عن سبب عدم نزول الدعم في حسابات العديد من المستفيدين في المملكة العربية السعودية بالرغم من صدور نتائج الأهلية لهم، وقد تلقى حساب خدمة المستحقين في البرنامج سؤالا من مواطن مؤهل ولم يتسلم مبلغ الدعم بالرغم من وجود المبلغ في صفحته على الموقع الرسمي لحساب المواطن.

حيث تم ايداع مبالغ الدعم لدفعة شهر فبراير 2022، ومن يتلقى أي مشكلة في نزول الدعم يُرجى مراجعة البنك التابع له، و التأكد من عدم إيداع الدفعة، وفي حال لم يتم إيداع الدعم يمكن للمستفيد رفع طلب على صوته مسموع و اختيار نوع الطلب الرئيسي المدفوعات ونوع الطلب الفرعي لم يتم استلام الدفعة من خلال الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن.

ايداع دعم حساب المواطن

قد أودع برنامج حساب المواطن 1.9 مليار ريال مخصص لدعم شهر فبراير للمستفيدين في المملكة الذين قد اكتملت طلباتهم، قد بلغ العديد من المستحقين المستوفين لمعايير وشروط الاستحقاق في الدفعة الحادية والخمسين أكثر من 10.4 ملايين مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 25 مليون ريال سعودي، حتى يصبح إجمالي ما تم دفعه الدعم للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 113 مليار ريال منها 962 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة لحقت بالضرر على المستفيدين.

آهلية دعم حساب المواطن للمستفيد

حتى يتم إيداع الدعم المالي إلى من يستحقه فقط، قد تم و ضع شروط لآهلية المستفيد لدعم برنامج حساب المواطن لهذا الاستحقاق وتلك الشروط هي: