تمويل فوري بقيمة 5000 ريال سعودي من منصة سلفة دون هامش ربح في دقائق

تقدم منصة سلفة تمويل فوري دون كفيل ودون هامش ربح أي يوفر مبلغ مالي مثيل للقرض على الراتب الخاص ويحدد 25% من الدخل الشهري ولا يتطلب أي ضمانات ولا يتم تطبيق فوائد على المبلغ المطلوب، وذلك لأنها تتم بشكل بسيط وسريع ويمكن للمستفيد تجديدها كل شهر عند حاجته للمال، قد خصصت هذه الخدمة من أجل مساندة ودعم المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية وأيضاً في سداد الفواتير أو شراء الاحتياجات والمستلزمات الضرورية في المجتمع التي قد تتعثر بسبب نفاذ الراتب قبل نهاية الشهر أو ربما في المنتصف حسب الالتزامات الشهرية، حيث يضطر الشخص إلى البحث عن خدمات الدعم المالي التي تتمثل في صورة تمويل وقروض من المنصة، ولهذا وفرت سلفة خدمة التمويل الشخصي لكي يستطيع العميل طلب مبلغ مالي كل شهر يسانده بجانب الراتب الخاص به لمدة عام كامل.

قرض فوري من منصة سلفة للمواطن

تسهل منصة سلفة خدم دعم المواطن وهي أحد الخدمات الإلكترونية المتوفرة في المملكة العربية السعودية وذلك لتقديم المساعدات المالية والمصرفية للعملاء، حيث تقدم منتجات تمويلية متنوعة لكي تكون مناسبة لأكبر عدد من العملاء والاستفادة منهم، أيضاً توفر إمكانية البحث عن القرض وتمويل الذي يناسب المواطن السعودي من خلال خاصية تساعدك في اختيار المنتج عبر المعلومات التي تدخلها، وسوف يقوم النظام باختيار لك التمويل المناسب حسب البيانات المٌدخلة، علاوة على ذلك برنامج دفعات المخصص لـ تقسيط المشتريات وهو أيضاً دون هامش ربح مثل برنامج تسهيل الذي يوفر سلفة بدون فوائد.

مزايا قروض سلفة

يوجد العديد من المزايا المُقدمة من منصة سلفة لدى التمويل الشخصي المقدم للعميل من خلال تقنية التقديم الإلكتروني على التمويل الشخصي من سلفة وتلك المزايا هي:

فترات طويلة للسداد يمكن للعميل اختيار ما يجده متناسبًا مع العميل.

يقدم الإيداع في أسرع وقت.

يحصل المستفيد على التمويل الشخصي في فترة قصيرة.

تتفق جميع تمويلات منصة سلفة مع الشريعة الإسلامية بكافة شروطها وأحكامها.

سلفة وخطوات سداد أقساط التمويل للمستفيد

صرحت المنصة إنه يوجد بعض برامج السداد المرنة والتي تخير المستفيد والمتقدم على التمويل منها ما يتفق معه، حيث يتم سداد القرض المطلوب على عدد معين من الشهور بقيمة محددة كل شهر وأقصى مدة هي ستة أشهر وأدنى مدة هي شهر واحد، وتصدر فاتورة التمويل في يوم 28 من الشهر الذي يلي التقديم على التمويل، ويمكن التقديم على تمويل شخصي والاستفادة من كافة المميزات من قروض المنصة وذلك من خلال منصة سلفة وتسجيل البيانات المطلوبة للمتقدم.