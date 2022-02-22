موعد إيداع الراتب بالتاريخ sbis.hrsd.gov.sa بعد انتظار المسجلين بالضمان المطور صرفه في 20 فبراير الجاري، وتعلن الوزارة المواعيد المقررة للصرف والإجراءات الجديدة لها عبر منصتها على تويتر كما تقوم بالرد على الطلبات عبر الأرقام المجانية المتاحة لها، ويتم الإيداع حسب حاسبة الضمان التي يتعرف عليها المستفيدين للحد الأدنى من الراتب لكل من الفرد والاسرة، كما يتعرف على كيفية إعادة التسجيل لغير المؤهلين أو تقديم التظلمات المطلوبة.

“نزول الضمان” موعد إيداع الراتب بالتاريخ sbis.hrsd.gov.sa شروط الضمان الجديدة

يسعى كل مواطن مسجل في المنظومة الجديدة للضمان للتعرف على كافة الشروط التي تجعل من حقه استحقاق راتب الضمان المطور بالنظام الجديد، على أن يعمل الرابط القديم لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حتى يتم توقفه نهائيا عن استقبال التسجيل أو الاستعلام في 23 مايو 2022، ويتم العمل فقط على رابط الضمان المطور.

شروط الضمان المطور الجديدة

التسجيل على رابط الضمان المطور لراغبي التسجيل الجديد أو تحديث البيانات لمستفيدي الضمان بالنظام القديم.

الحد الأدنى للدخل يكون 550 ريال للفرد و1100 ريال لرب الاسرة.

يقوم الفرد المستقل بإثبات استقلالية السكن من خلال عرض عقد الإيجار أو أيصال الكهرباء الخاص به ليحصل على راتب الفرد المستقل ولا يتم احتسابه كتابع.

يتم حصول العاطلين على العمل على راتب بشرط أن يتم البحث عن العمل والالتحاق ببرامج الوزارة التدريبية والتأهيلية.

تقوم المطلقات والأرامل أو المهجورات بإثبات استقلالية السكن وإلا يتم احتسابهن ضمن المستفيدين من الاسرة، في حال تم السكن ببيت أسرتهن.

موعد نزول راتب الضمان في مارس 2022

موعد نزول راتب الضمان رقم هاتف الضمان المجاني ينزل راتب الضمان في الأول من شعبان 1443، الموافق 3 مارس 2022، بعد سبعة أيام. رقم الهاتف المجاني 19911.

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تسجيل الضمان المطور بالنظام الجديد