نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “نزول الضمان” موعد إيداع الراتب بالتاريخ sbis.hrsd.gov.sa شروط الضمان الجديدة في المقال التالي
موعد إيداع الراتب بالتاريخ sbis.hrsd.gov.sa بعد انتظار المسجلين بالضمان المطور صرفه في 20 فبراير الجاري، وتعلن الوزارة المواعيد المقررة للصرف والإجراءات الجديدة لها عبر منصتها على تويتر كما تقوم بالرد على الطلبات عبر الأرقام المجانية المتاحة لها، ويتم الإيداع حسب حاسبة الضمان التي يتعرف عليها المستفيدين للحد الأدنى من الراتب لكل من الفرد والاسرة، كما يتعرف على كيفية إعادة التسجيل لغير المؤهلين أو تقديم التظلمات المطلوبة.
“نزول الضمان” موعد إيداع الراتب بالتاريخ sbis.hrsd.gov.sa شروط الضمان الجديدة
يسعى كل مواطن مسجل في المنظومة الجديدة للضمان للتعرف على كافة الشروط التي تجعل من حقه استحقاق راتب الضمان المطور بالنظام الجديد، على أن يعمل الرابط القديم لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حتى يتم توقفه نهائيا عن استقبال التسجيل أو الاستعلام في 23 مايو 2022، ويتم العمل فقط على رابط الضمان المطور.
شروط الضمان المطور الجديدة
- التسجيل على رابط الضمان المطور لراغبي التسجيل الجديد أو تحديث البيانات لمستفيدي الضمان بالنظام القديم.
- الحد الأدنى للدخل يكون 550 ريال للفرد و1100 ريال لرب الاسرة.
- يقوم الفرد المستقل بإثبات استقلالية السكن من خلال عرض عقد الإيجار أو أيصال الكهرباء الخاص به ليحصل على راتب الفرد المستقل ولا يتم احتسابه كتابع.
- يتم حصول العاطلين على العمل على راتب بشرط أن يتم البحث عن العمل والالتحاق ببرامج الوزارة التدريبية والتأهيلية.
- تقوم المطلقات والأرامل أو المهجورات بإثبات استقلالية السكن وإلا يتم احتسابهن ضمن المستفيدين من الاسرة، في حال تم السكن ببيت أسرتهن.
موعد نزول راتب الضمان في مارس 2022
|موعد نزول راتب الضمان
|رقم هاتف الضمان المجاني
|ينزل راتب الضمان في الأول من شعبان 1443، الموافق 3 مارس 2022، بعد سبعة أيام.
|
تسجيل الضمان المطور بالنظام الجديد
- يكون الدخول بالبداية على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- يتم اتباع كافة خطوات التسجيل ويتم الحصول على الرقم السري.
- ينتقل إلى صفحة “بوابة النفاذ الوطني الموحدة“.
- يتم التسجيل في حساب الفرد المستفيد كما يتم إنشاء حساب جديد.
- يقوم بالانتقال إلى بعدها على “رابط الضمان الاجتماعي المطور“.
- يبدأ بتسجيل البيانات واتباع خطوات الاستعلام.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ