تحديث بيانات الضمان sbis.hrsd.gov.sa عبر الربط الجديد للضمان المطور الذي أطلقته الوزارة في نهاية نوفمبر الماضي، حيث أعلنت ضرورة الدخول والتحديث من جديد لمستفيدي الضمان بالنظام القديم ليتم الانتقال إلى الرابط الجديد لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية، مع اتباع الشروط الجديدة للاستحقاق والتي أعلنت عنها الوزارة.

تحديث بيانات الضمان sbis.hrsd.gov.sa منصة الدعم والحماية وموعد الصرف الجديد

قام نظام الضمان الاجتماعي بالمملكة بالتطوير في أخر لقاء بين مسؤولي الوزارة وأعلنوا تطوير تلك المنظومة بعد تلقيهم التوجيهات المباشرة من خادم الحرمين الشريفين، واصبح نظام الضمان يشمل طائفة أكبر من المجتمع السعودي في ظل العديد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية بالسنوات الأخيرة، وكان مستفيدي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على موعد مع النظام المطور الجديد في 20 نوفمبر 2021.

شروط الضمان المطور الجديدة

شمل النظام القديم عدد من الشروط العامة الخاصة بالضمان بينما شمل النظام الجديد العديد من الشروط الجديدة:

الحد الأدنى لراتب الموظفين وهو 550 ريال للفرد المستقل و1100 ريال لرب الاسرة المسؤول عنها.

أن يتم اثبات استقلالية السكن للعازب أو العاطل أو المرأة المطلقة أو الأرملة أو المهجورة، وذلك للحصول على الحد الأدنى لراتب الاسرة وليس راتب 550 ريال.

تسجيل جميع دخل الاسرة المكتسب وغير المكتسب والذي يشمل الإعانات الاجتماعية جميعها بما فيها حساب المواطن.

يكون بيانات المستفيدين مسجلة بنفس القاعدة الموجودة في منصة أبشر لضمان الحصول على الراتب وعدم رفض طلب الأهلية.

لتسجيل على الرابط الجديد للضمان المطور بمعلومات صحيحة واستكمال كافة الحقول المطلوبة.

كيفية تحديث بيانات الضمان 1443