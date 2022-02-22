بنك الراجحي وشروط الإعفاء من سداد قروض الشروط وكيفية التقديم على طلب الإعفاء

تحتاج بعض الأسر نظرا لظروفها الاضطرارية الى طلب الإعفاء من باقي أقساط سداد القرض من مصرف الراجحي حيث يضطر البعض الى تقديم طلب الإعفاء من سداد باقي ديونه نظرا لظروف طارئة مما جعلته غير قادر على سداد باقى القرض، حيث قرر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أنه يمكن لبعض المواطنين السعوديين الاستفادة من إعفاء من سداد قروض بنك الراجحي، الذي يعد واحد من أكبر وأهم البنوك السعودية التي تقدم خدمات وتسهيلات للمواطنين السعوديين، إلا أن هذا الإعفاء لا يشمل الجميع بل منوط بشروط محددة وضرورية لقبول الطلب ويجب على الراغب فيه تقديم طلب رسمي،ومن خلال مقالي نوضح تلك الشروط وكيفية طلب الإعفاء من باقي سداد القرض، ومن الجدير بالذكر ان بنك الراجحي يسعى ضمن خدماته المتعددة والمتميزة الى تقديم تسهيلات مادية الى العملاء الذين يعانون من مشاكل وعوائق مادية وشخصية، ويمنح قروض منوعة وموجهة للعديد من الفئات وقد اصدر مؤخرا قرارا بإعفاء عملائه من تسديد الأقساط التي عليهم للبنك في مبادرة لتحسين جودة حياة المواطنين ومساعدتهم على تخطي مشاكلهم.

الشروط الواجب توافرها للإعفاء من تسديد أقساط بنك الراجحي:

يعفى من سداد باقي أقساط الراجحي في حالة وفاة الشخص المتقدم للحصول على القرض .

إذا كان مصابا أو مريضا أو عاجزا كليا عن اداء مهامه.

في حالة أن الشخص المستفيد يستمر بدفع الأقساط بشكل مستمر دون توقف وفي حال تعرضه لأزمة مالية خانقة تمنع قدرته على سداد ما تبقى من أقساط.

كيفية التقديم على طلب اعفاء من تسديد أقساط بنك الراجحي:

نظراً لتساؤل الأشخاص المتقدمين حول كيفية التقديم نعرض من خلال موقعنا ثقفني عبر هذا المقال نعرض هذه الخطوات وهي: