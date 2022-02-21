نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية طلب التمويل الشخصي حتى لو عليك قروض 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة التمويل الشخصي حتى لو عليك قروض كان خلال السنوات السابقة قاصر على فئة معينة، ولكن دعت بعض البنوك في المملكة العربية السعودية إلى معرفة أبرز برامجها التمويلية من بينها تمويل شخصي حتى لو عليك متعثرات والذي يعتبر أفضل تمويل شخصي يساعد على سداد الديون المتراكمة في صورة تمويل من البنوك السعودية كما أن الحل المثالي للحصول على تمويل شخصي بدون تحويل راتب مع وجود التزامات 2022 هو اللجوء إلى جهة معتمدة ومضمونة أيضًا التي تقدم حلول شراء المديونية.

التمويل الشخصي حتى لو عليك قروض

دمج الأقساط مع بعضها البعض وإنهاء القروض الشخصية والعقارية وديون البطاقات الائتمانية هو حل تمويلي مُقدم لدى بنك الرياض في المملكة العربية السعودية، حيث تم السماح بالحصول على فرصة توحيد التزامات العملاء السعوديين فقط، فعلى الرغم من أن البنك يقدم حلول تمويل للوافدين والمواطنين، إلا أن هذا الخيار متوفر فقط للسعوديين.

وللقبول في البرنامج وضع البنك حد أدنى لصافي قيمة التمويل المستحقة لدى عملائه في المملكة، فإن كان تابع لجهة مصدق عليها ومعتمدة لديه، فحينئذ لا بد ألا يكون صافي المبلغ أقل من عشرة آلاف ريال سعودي، ويبدأ صافي قيمة التمويل للغير معتمدة من خمسة آلاف ريال سعودي.

واشترطت البنك أن يكون العميل لديه وظيفة، ولكن حاول التيسير على العملاء وأشار إلى أن جميع القطاعات مقبولة لديه في هذا الخيار التمويلي، مثل الجهات والمؤسسات الخاصة والحكومية، أو في حال الجهات العسكرية وكبرى الشركات ومتوفر أيضًا فرصة التقديم للمتقاعدين.

تسجيل طلب تمويل شخصي في وجود التزامات

ويمكن الدخول إلى رابط برنامج توحيد الالتزامات المالية لكي تقوم بتسجيل طلبك، والانتظار لحين الرد عليك من خلال خدمة العملاء، ويمكن تسجيل الطلب للاستعلام أو التسجيل في البرنامج التمويلي من خلال إدخال البيانات التالية:

رقم الهوية الوطنية، واختيار جنسية المتقدم.

كتابة الاسم رباعي واسم العائلة واختيار التقويم المناسب لكتابة تاريخ الميلاد.

كما أن الاستمارة لا بد من إدخال رقم الجوال بها وعنوان البريد الإلكتروني لكي يكون من السهل التواصل، بالإضافة إلى تحديد قيمة الراتب الشهري وقيمة الالتزامات المالية، وعنوان السكن، وفترة سداد التمويل، وبعد الانتهاء انقر على خيار الحاسبة.