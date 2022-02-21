نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى ينزل دعم الإسكان شهر فبراير 2022 صرف الدعم السكني sakani.housing.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى ينزل دعم الإسكان متاح الآن لجميع الأشخاص المستفيدين من برنامج الدعم الخاص بمساعدة الإسكان الذي تقدمه وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية،وهو يعتبر برنامج للمساعدة السكنية قامت الحكومة السعودية بإتاحة برامج الدعم لجميع الأشخاص حتى يتيح لهم امتلاك منزل دون تكبد تكاليف مالية كبيرة، ويأتي ذلك نتيجة ارتفاع تكلفة العقارات في المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة، بحياة مستقرة ومكان مناسب للعيش فيه يتيح للمرء أن يعيش بحرية نتيجة لذلك ، تعمل الحكومة السعودية على توفير السكن للسعوديين في جميع مناطق البلاد.

متى ينزل دعم الإسكان

يتساءل الكثيرون متى ينزل دعم الإسكان حيث يتم توزيع المساعدة السكنية على المشاركين في البرنامج على أساس شهري في اليوم الرابع والعشرين من كل شهر ميلادي، ووفقًا لأي يوم من السنة يتوافق مع ذلك اليوم في التقويم الهجري، ولكن قد يختلف تاريخ توزيع المساعدة السكنية في بعض الأماكن على سبيل المثال، إذا صادف تاريخ الوفاة يوم جمعة، يتم توزيعه في اليوم الثالث والعشرين من الشهر، وإذا صادف تاريخ الوفاة يوم سبت، يتم توزيعه في اليوم الثالث والعشرين من الشهر.

شروط الدعم السكني

أعلن صندوق التنمية العقارية في المملكة العربية السعودية عن توزيع المساعدات الإسكانية شهرياً على أساس عدد من الضوابط أهمها التزام المستفيد بدفع التسهيلات في المواعيد المحددة مما يمنع الدعم. من التعليق ، وهذه الضوابط هي:

يتم دفع أموال جميع الأقساط الخاصة بك في تاريخ الاستحقاق.

يتم دفع كل الأقساط المطلوبة من الأشخاص بالكامل.

مع العلم أن دفع جزء من الأقساط دون دفع باقي الاقساط سيحرم المستفيد من الحق في تلقي الدعم السكني.

يتم دفع الأقساط الشهرية.

يتم دفع كل قسط بشكل منتظم.

دقة البيانات من رقم الحساب المصرفي لمتلقي المساعدة.

سكني توثيق العقود

يسمح لك برنامج سكني بإبرام عقد إيجار إلكتروني ومعرفة كيفية توثيق عقود الإيجار السكني. حيث يمكن توثيق العقود باستخدام تطبيق سكني باتباع الخطوات التالية:

اتصل الان الكترونيا بمنصة سكني .

اختر من بين مجموعة مختارة من خدمات السكن.

انقر فوق رمز التوثيق الإلكتروني للحصول على عقد إيجار إلكتروني.

حدد العقد الذي يرغب المواطن في توثيق عقد إيجار إلكتروني من أجله.

الموافقة على تصديق عقد الإيجار الإلكتروني أو رفض تصديقه.

شروط الأراضي المجانية

هناك مجموعة من المتطلبات التي يجب تلبيتها من أجل الحصول على مساعدة مجانية للأرض من منصة سكني ، وهي كالتالي: