نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف اقدم على سكن من الضمان الاجتماعي واستعلام المستفيدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف اقدم على سكن من الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية؟ وبالأخص بعد سعي وزارة الإسكان السعودية على تقديم الدعم السكني والخدمات الإلكترونية للمواطنين، ولهذا تشاركت مع العديد من الجهات، وقامت بتقديم الإسكان التنموي، ويسأل الجميع كيف اعرف اني مستحق في الإسكان التنموي السعودي دون اللجوء إلى المكاتب المعنية بالأمر، بالإضافة إلى رابط التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي لذا سنتعرف على جواب كيف اشتري بيت عن طريق الضمان الاجتماعي.

كيف اقدم على سكن من الضمان

تهدف وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تقديم مجموعة كبيرة من الخدمات إلى المواطنين ذوي الدخل المحدود، وقد شاركت الموارد البشرية في هذا البرنامج كي تضمن للمستفيدين من خدماتها الحياة الكريمة والطيبة.

وتسعى الإسكان إلى تقديم وحدات سكنية إما مجانية أو بمبالغ بسيطة، لهذا يسعى الجميع إلى معرفة كيف اقدم على سكن من الضمان الاجتماعي من خلال التالي:

انتقل أولًا إلى موقع وزارة الإسكان السعودية.

النقر على خيار مبادرات واختيار الإسكان التنموي (charity.housing.sa).

احرص على تسجيل الدخول، ببياناتك المطلوبة مثل رقم الهوية الوطنية ورقم الجوال وكتابة تاريخ الميلاد.

بعد الانتهاء من كتابة كافة التفاصيل قم بتسجيل طلب الحصول على الدعم من الإسكان التنموي.

ستتولى الوزارة مهمة النظر إلى في طلبك بالتعاون مع الجهات المختصة، والرد عليك في أقرب فرصة.

أسماء مستفيدي الإسكان الضمان الاجتماعي

أما الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الإسكان التنموي أو المستفيدين من الدعم السكني من منصة سكني أيضًا من خلال تبويب الخدمات الإلكترونية بموقع الوزارة، واتباع التالي:

دخول موقع سكني للخدمات الإلكترونية المجانية.

ثم تسجيل الدخول.

عقب ذلك يتم النقر على خيار المستفيدين.

رقم الإسكان التنموي الموحد المجاني

ويمكن معرفة المزيد عن كافة التفاصيل التي تخص التسجيل في الدعم السكني ومنصة الإسكان التنموي، يمكن الاتصال على رقم الوزارة الموحد وهو من الأرقام المجانية أيضًا، فيتم الاتصال على رقم 199090 كما يمكن استخدام موقع الوزارة في التعرف على قيمة الدعم السكني من خلال الاعتماد على حاسبة الدعم السكني.