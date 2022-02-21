اهم شروط التسجيل في النقل المدرسي في نظام نور ” noor.moe.gov.sa “

شروط التسجيل في النقل المدرسي 1443 نظام نور، اقترب موعد بداية الفصل الدراسي الثالث وبدأ الطلاب وأولياء الأمور في البحث عن شروط التسجيل في النقل المدرسي 1443 نظام نور وآلية التسجيل، حيث أطلقت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية هذه الخدمة ضمن خطتها لتطوير خدمات النقل المدرسية وذلك في ظل تعاونها مع شركات القطاع الخاص من أجل توفير أفضل بيئة نقل للطلاب آمنة ومريحة، كذلك طالبت من جميع أولياء الأمور الإسراع في عملية التسجيل عبر موقع نور في ظل توافر بعض الشروط نتناولها بالتفصيل في الأسطر القادمة.

شروط التسجيل في النقل المدرسي 1443

إن من بين خدمات وزارة التعليم السعودية التي تطرحها لتوفير أكبر قدر ممكن من الراحة للطلاب وأولياء الأمور على حد سواء هو خدمة النقل المدرسي 1443 على نظام نور الإلكتروني، ولكن وفقاً لبعض الشروط التالية:

بيئة سكن الطالب يجب أن تكون إما ريفية أو حضرية.

يجب أن يكون الطريق ممهدا بين منزل الطالب والمدرسة وخلوه من أي عوائق.

أن يكون برنامج تعليم الطالب أو الطالبة تبعا للتعليم العام أو مدارس تحفيظ القرآن.

يجب ألا تزيد المسافة بين بيت الطالب والمدرسة عن ثلاثة كيلو متر وألا تقل عن مائتي وخمسين متراً.

وتبقى الأولوية للطلاب الأبعد سكنا.

طريقة التسجيل في النقل المدرسي نظام نور(نظام نور النقل المدرسي 1443)|التسجيل في الباصات نظام نور1444

كيفية التسجيل في النقل المدرسى 1443

بعد التأكد من توافر الشروط التي ذكرناها أعلاه تأتي الخطوة الثانية والتي تتمثل في التسجيل في النقل المدرسي 1443، ويتم ذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية: