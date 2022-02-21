نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالات سن التقاعد المبكر وحالات إيقاف راتب التقاعد واستثناءات لا تتضمنها مدة الخدمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة حالات سن التقاعد المبكر يبحث عنها الكثير في المملكة الغير قادرين على العمل بعد بلوغ سن معين ويمكن للمتقاعد الحصول على المعاش المبكر قبل الوصول للسن القانوني، ولكن يجب مرور عشرين عام في الخدمة قبل طلب التقاعد، يتم تطبيق هذا النظام على الموظفين العسكريين والمدنيين والمعلمين وغيرهم وهذا ما تسعى إليه المملكة لتوفير المزيد من الوظائف للشباب بالقطاع الحكومي، كما يوجد شروط لسن التقاعد وحالات سن التقاعد وفقا للظروف المعروف والأكثر سببا في التقاعد وهو الشيخوخة وهو وصول الإنسان أو الموظف إلى سن 60 عام ويمكن قبل ذلك وفقا للاستثناء تحدده المملكة، وقد حرصت المؤسسة على مد مظلة خدماتها لتغطي كافة مناطق المملكة من خلال 17مكتب خدمة تقدم العديد من الخدمات، هذا بالإضافة إلى خدمات التقاعد الإلكترونية المقدمة عن طريق بوابة المؤسسة الإلكترونية وتطبيق الأجهزة الذكية ويمكن معرفة طريقة حساب الراتب التقاعدي غير تقديم القروض والتمويلات لتلبية احتياجهم من اغلب بنوك المملكة ويمكن معرفة مميزات قروض المتقاعدين البنك العربي والأوراق المطلوبة في المملكة، يحق للمرأة المشتركة صرف مستحقاتها التأمينية (دفعة واحدة) في أي وقت بشرط التوقف عن مزاولة العمل، يعتبر الشخص تحت إعالة المشترك أو صاحب المعاش إذا كان يعتمد في أي أمر من أمور حياته المعيشية على ما يقدمه إليه المشترك أو صاحب المعاش من نفقات، وتنتهي هذه الإعالة إذا كان المستحق يحصل على دخل من عمل يساوي أو يزيد عن معاشه المستحق له، فيما عدا أرملة المشترك، فيكون لها الحق في الجمع بين نصيبها من المعاش والدخل من العمل بلا حدود.

حالات سن التقاعد المبكر

وتعريف التقاعد المبكر في المملكة العربية السعودية: هو رغبة الموظف الذي كان يعمل في القطاع الحكومي بشكل عام في ترك العمل قبل بلوغه سن التقاعد لظروف مختلفة سواء كانت صحية أو غيرها، ولأجل هذا الأمر سمحت الحكومة السعودية بذلك بسبب الرغبة في تحقيق الرفاهية العامة لموظفي القطاع الحكومي في المملكة، جوز لصاحب المعاش طلب تحويل مستحقاته إلى بنك آخر عن الأشهر اللاحقة لطلب التحويل، بشرط ألا يكون عليه التزام لدى البنك الذي يرغب التحويل منه، ويمكن تغيير البنك عن طريق التأمينات أون لاين.

التقاعد قبل سن المعاش

يقوم الموظف بالتقديم على التقاعد من العمل لعدم قدرته الصحية قبل مرور 30 سنة على فترة عمله بالقطاع أو المؤسسة بالنسبة للرجل و25 سنة بالنسبة للمرأة، ويتم في تلك الحالة صرف 5% من قيمة المعاش الأساسي ووفقًا للقانون، فإن الموظف يمكن التقديم على هذا النوع من المعاش المبكر حتى 5 أعوام فإن لم يكن الموظف أو الموظفة وصل لتلك المدة فلا يتم التقاعد.

التقاعد قبل السن المستهدف

يقوم الموظف بالتقديم على التقاعد قبل السن المستهدف بعد مرور 30 سنة على عمل الرجل و25 سنة على عمل المرأة، ويتم في تلك الحالة خصم نسبة 2% من معاش التقاعد للموظف ولكن بصورة مؤقتة.

حالات إيقاف راتب التقاعد المبكر

وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للتقاعد بالمملكة العربية السعودية فإن الحالات التالية يتم فيها إيقاف راتب التقاعد المبكر:

حالة استحقاق معاش تقاعدي أكبر. حالة شغل إحدى المراتب في ميزانية الدولة العامة. التجنس بغير الجنسية السعودية. لا تنطبق على الزوجة الغير سعودية التي عادت لجنسيتها بعد وفاة الزوج السعودي.

شروط التقاعد المبكر في السعودية

أن يكون السبب وراء التقاعد هو تعرض الموظف لظرف قهري مثل الإصابة بالأمراض أو تعرضه للحوادث. يجب ألا تقل مدته عمله سواء في القطاع الحكومي أو الخاص عن 25 عام والتي لا تحتسب فيها مدة الإجازات سواء كانت رسمية أو مرضية أو لأي سبب آخر. يتم تقديم موافقة معتمدة من جهة العمل والتي تختص بطلب التقاعد المبكر. يشترط أن يمر 20 عام . لا يتم اعتبار راتب المعاش من بين أسباب التقاعد. في حالات التقاعد قبل سن المعاش فلا يجب ألا المدة التي يتم فيها التقاعد قبل السن المحدد عن 5 سنوات. حالات التقاعد.

شروط حصول أفراد العائلة على معاش المتقاعدين بعد وفاتهم

يحق لوالد ووالدة المشترك المتوفى الصرف بشرط عدم وجود عمل وتجاوز عمرهم 60 عامًا. الأرملة أو الأرامل المشترك حتى لم طلقت ومات المشترك في فترة العدة. أرمل المشتركة إذا كان عاجزًا على العمل والكسب. الجد والجدة اللذين يعيشان في رعاية المشترك. الإخوة والأخوات إذا كانوا تحت إعالة المشترك قبل وفاته. الأحفاد الذين كانوا تحت إعالته. الأبناء الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة ويمدد السن إلى 26 إذا كانوا يكملون دراستهم. بنات المشترك المتوفى حتى زواجهن

استثناءات لا تتضمنها مدة الخدمة الفعلية

الإجازات الاستثنائية. الغياب بدون إجازة. الإجازات بدون مرتب. فترات لا يتم احتسابها بموجب قانون التقاعد. المدة التي قضاها الموظف بالخدمة بعد تجاوزه السن القانوني.

والجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتقعد تقدم العديد من الخدمات والأنظمة المتاحة للمتقاعدين كنظام التقاعد العسكري والطبي والمدني السعودي الجديد 1442 وغيرة الكثير من الخدمات الخاصة بهم بعد تأديتهم عملهم على اكمل وجه وتم تطوير النظام التقاعدي لهم، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 أطلقت المؤسسة العامة للتقاعد “استراتيجية 2022” والتي تهدف من خلالها تقديم خدمات متميزة للمتقاعدين والمشتركين، وبناء قدرات عالية في الاستثمار وإدارة المخاطر، وتحسين الأنظمة التقاعدية وقد وقامت المؤسسة العامة للتقاعد بإطلاق عدد من البرامج التي تهدف إلى تقديم أرقى مستويات الخدمة لعملائها وتوفير حياة كريمة لهم.