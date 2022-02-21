موعد رواتب المتقاعدين جمادي الثاني 1443، يأتي الجدول الزمني الذي تم فيه إقرار مواعيد صرف رواتب المتقاعدين داخل المملكة العربية السعودية محددا بدقة لتلك المواعيد، حيث يرغب الأفراد المتقاعدين في المملكة التعرف على موعد صرف رواتبهم التقاعدي، وقد قامت الجهات المعنية بتحديد موعد الصرف الذي يتزامن مع يوم محدد في كل شهر ميلادي، و تندرج رواتب المتقاعدين في السعودية ضمن هيئة التأمينات الاجتماعية في المملكة، ويتيح صرف الرواتب للمتقاعدين قيامهم بمزاولة مهام الحياة المعيشية بطريقة سهلة، حيث يتيح لهم شراء احتياجاتهم الأساسية للمعيشة وتسديد ما عليهم من مبالغ مالية وغير ذلك، وسوف نشير إلى التوقيت المحدد لصرف رواتب شهر جمادى الثاني للعام الهجري 1443 هـ في سطور هذا المقال.

موعد رواتب المتقاعدين جمادي الثاني 1443



يتم صرف راتب الأفراد المتقاعدين داخل المملكة العربية السعودية لهذا العام 2022م حسب خطة وزارة المالية على النحو التالي:

تطابق كافة الشروط التي وضعت ضمن خطة صرف رواتب المتقاعدين على الراغبين في الحصول على صرف رواتبهم.

تأخير إيداع المبالغ المالية الموجهة لرواتب المتقاعدين حسب المصرف أو البنك الذي يتم التعامل المباشر معه.

يتاح القيام بالاستعلام عن موعد نزول رواتب المتقاعدين حسب الموقع الإلكتروني الذي قامت الوزارة بتخصيصه.

الاستعلام عن موعد صرف رواتب المتقاعدين

أتاحت هيئة التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية طريقة بسيطة للقيام بالاستعلام عن مواعيد صرف رواتب المتقاعدين، وهي كالآتي:

الدخول على مؤسسة التأمينات الاجتماعية ، هذا الرابط يعتبر واجهة بوابة عملاء نظام التأمينات.

، هذا الرابط يعتبر واجهة بوابة عملاء نظام التأمينات. بعد الدخول على الرابط لابد من اختيار قائمة ” الخدمات الإلكترونية”.

ثم اختيار أيقونة ” حساب معاش الخدمة”، ثم الضغط على أمر ” بدء الخدمة”.

يتاح للمواطن بعد ذلك معرفة الموعد المقرر لصرف الرواتب.

رواتب المتقاعدين لشهر فبراير



حرصت الجهات المعنية التيسير على المواطنين المتقاعدين في معرفة موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر فبراير، حيث:

يمكن للمواطن السعودي المتقاعد الدخول على رابط التقويم الخاص بصرف رواتب المتقاعدين.