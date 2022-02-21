حساب المعاش التقاعدي للمتقاعدة وفقا للنظام التقاعد المدني والعسكري

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عمر شويل - جدة حساب المعاش التقاعدي للمتقاعدة التي وضحته الموسسة العامة للتقاعد لمعرفة الموظفة المتقاعدة حساب المعاش وفقا للنظام المدني والعسكري واحتساب مدة الخدمة في العمل، وفقا للنظام المدني يكون مدة الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد هي مدة الخدمة الفعلية التي قضتها المتقاعدة على مرتبة في ميزانية الدولة أو ميزانيات الهيئات العامة كما تدخل مدة الإعارة والإجازة الدراسية بدون مرتب ضمن المدد المحتسبة لغرض التقاعد وتكون مدة المدة المحتسبة وفقا للنظام العسكري بشرط استيفاء الاشتراك التقاعدي، وقد أطلقت المؤسسة على بوابتها الإلكترونية مجموعة من الخدمات الإلكترونية خاصة بالمتقاعدة، وذلك لتسهيل إجراءات إنهاء معاملاتها ومتابعتها عبر الوسائل الحديثة دون الحاجة للذهاب إلى مقر المؤسسة، كما تقدم المؤسسة حالات سن التقاعد المبكر 1442 وحالات إيقاف راتب التقاعد واستثناءات لا تتضمنها مدة الخدمة، تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين السعوديين المدنيين المعينين على مراتب في الميزانية العامة للدولة أو ميزانيات الهيئات العامة ، على أنه إذا شغل الموظف أكثر من مرتبة من هذه المراتب فلا تسري في حقه أحكام هذا النظام إلا بالنسبة للوظيفة ذات المرتب الأكبر، ولا تسري أحكام هذا النظام على من يشغل مرتبة وزير ممن لهم مخصصات شهرية عند شغلهم هذه المرتبة إلا إذا اختاروا التنازل عن المخصص الشهري لقاء الانتفاع بمزايا هذا النظام.

حساب المعاش التقاعدي للمتقاعدة وفقا للنظام التقاعد المدني

يتم حساب المعاش على أساس جزء من أربعين جزءًا من الراتب الأساسي الأخير الذي كانت تتقاضاه المتقاعدة عند نهاية الخدمة على النحو التالي:

المعاش التقاعدي المستحق = (الراتب الأساسي الأخير × مدة الخدمة بالأشهر ) ÷ ٤٨٠.

تتم تسوية المعاش في حالة الوفاة أو العجز: إذا كان بغير سبب العمل يتم تخصيص معاش تقاعدي يعادل ما نسبته ٤٠% من آخر راتب أساسي كانت تتقاضاه، ما لم تكن تسوية المعاش حسب الطريقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة تمنح معاشًا أكبر، و​إذا كان أثناء​ العمل وبسببه يتم تخصيص معاش تقاعدي يعادل ما نسبته ٨٠% من الراتب الأساسي الأخير ما لم تكن تسوية المعاش حسب الطريقة المنصوص عليها تمنح معاشًا أكبر.

حساب المعاش التقاعدي للمتقاعدة وفقا للنظام التقاعد العسكري

وقد أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد إذا ﺗﻮﻓﻴﺖ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪة العسكري ﻓﻴصرف ﻟﻠﻤﺴﺘفيدين عنها ﻣﻌﺎش ﺑﻘﺪر اﻟﻤﻌﺎش اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻟﻬﺎ بصرف النظر عن عدد المستفيدين يوزع بالتساوي على أساس جزء من خمسة وثلاثين جزءاً من الراتب الأساسي الأخير على ألا يتجاوز المعاش مقدار هذا الراتب وذلك على النحو التالي:

المعاش التقاعدي المستحق = (الراتب الأساسي الأخير × مدة الخدمة بالأشهر) ÷ 420 شهر

​يسوى معاش المرأة العسكرية المتوفية أو المفصولة: ويتم لعدم لياقتها الطبية للعمل بغير سبب وظيفتها أو بسبب حادث بغير سبب العمل أو العجز على أساس 70% من الراتب الشهري الأخير أو على أساس المستحق عن مدة خدمته المحسوبة في التقاعد أيهما أكثر.

بيانات حساب الراتب التقاعدي للعسكريين

يحتاج الفرد العامل إلى إدخال بعض البيانات في حاسبة الراتب ليتمكنوا من خلالها من الوصول لقيمة الراتب التقريبية:

قيمة آخر راتب تقاضاه الفرد. جنس الفرد نوع الخدمة التي يقوم بتقديمها، والتي قد تكون خدمة عسكرية أو خدمة مدنية. السبب وراء ترك الموظف للعمل، والذي قد يكون “وفاة الموظف أو تعرضه لحادث أو لعجز كلي بسبب العمل. فترة الخدمة بالسنوات والأشهر.

وتم توضيح شروط التقاعد المبكر التى تختلف من وظيفة إلى أخرى بالمملكة العربية السعودية، ولكن هناك شروط ترتبط جميع الوظائف التقاعد المبكر يعني الرغبة التي تكون لدى بعض الموظفين في أن يخرجوا إلى المعاش قبل السن المحدد، وهناك العديد من الظروف التي تؤدي إلى هذا الأمر، يستبعد الفترات الغير مسحوبة من الخدمة مثل حصول الموظف على الإجازات الاستثنائية أو الغياب بدون أي نوع من الأعذار.