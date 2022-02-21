بوابة ناجز وخدمة عدلية جديدة لإعادة النظر في القضايا المشطوبة

تقدم بوابة ناجز السعودية التابعة لوزارة العدل خدمة عدلية جديدة للمواطنين خاصة بإعادة النظر في القضايا المشطوبة فقط من خلال البوابة دون الحاجة إلى التوجه إلى المحكمة توفيرًا للوقت والجهد، وتلك الخدمة تعتبر إضافة جديدة إلى الخدمات العدلية الإلكترونية الكثيرة التي تقدمها ناجز مثل خدمات التحقق من وكالة أو صك عقاري أو ترخيص عدلي أو غيرها الكثير، فعلى سبيل المثال إذا قمت بالتوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لهم ستجد إنجازاتهم العديدة وبالأرقام، فقد بلغ عدد الوكالات الإلكترونية التي تم إصدارها خلال آخر سبعة أيام فقط 132077 وخلال نفس الفترة تم إنهاء عدد 17644 طلب من طلبات التنفيذ كما بلغ عدد جلسات المحاكمة التي تمت إلكترونيًا وعن بعد 25341 جلسة خلال نفس الفترة.

خدمة جديدة من بوابة ناجز

الآن ومن خلال بوابة ناجز أصبح من السهل على المدعي أو المحامي أو الممثل النظامي أن يقدم طلب لإعادة النظر في قضية معينة مشطوبة دون الحاجة إلى التوجه إلى المحكمة.

وجاءت هذه الخدمة من وزارة العدل الموقرة من أجل التسهيل على كافة أطراف الدعاوى في الإجراءات الخاصة بالتقاضي.

بالإضافة إلى إتاحة طلبات التقاضي كافة بشكل إلكتروني.

وكل هذا يؤدي بطبيعة الحال إلى التوفير على المستفيدين من الخدمة في الجهد والوقت.

خطوات خدمة إعادة النظر في قضية مشطوبة