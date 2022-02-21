نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشغيل شريحة زين على رواتر stc المطور في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشغيل شريحة زين على راوتر stc المطور، يرتبط هذا الأمر بإمكانية فك شفرة جهاز التوجيه قبل أن يتم تشغيل شريحة زين. وكل شرائح sim الأخرى التي يتم تشغيلها على جهاز التوجيه هي معنية بهذا الشيء. ومن الجدير بالذكر أنّ فتح شريحة زين يعتمد على فكّ تشفير الراوتر على الشريحة التي ترغب في تشغيلها. ولكن أحيانا يمكنك أن تلاحظ بأنّ سرعة الإنترنت أكبر على شريحة زين بالمقارنة مع شريحة STC SIM. ولذلك نجد الكثير من الناس يرغبون في معرفة طريقة تشغيل هذه الشريحة. وسنتحدث من خلال هذا المقال على موقع ثقفني الإخباري عن راوتر stc المطور. وكذلك طريقة تشغيل الشريحة عليه، تابعوا معنا التفاصيل التي سنذكرها لكم.

تشغيل شريحة زين على راوتر stc المطور

يمكن لكل العملاء الذين يستعلمون عن طريقة تشغيل شريحة زين على راوتر stc المطور. بأنه يمكنهم ذلك من خلال الدخول على متصفح الكمبيوتر، ثم القيام بإدراج الرمز التالي 192.168.1.1 في محرك البحث. بعد ذلك ستظهر أمامك صفحة، قم بإدراج كلمة المرور الخاصة بجهاز التوجيه. انتظر قليلا حتى يتم فتح صفحة إعدادات جهاز التوجيه، وبعد ذلك يمكنك مواصلة بقية الإعدادات.

طريقة فك شفرة راوتر stc المطور

بداية، يجب أن تقوم بتفعيل شريحة زين على جهاز توجيه stc قبل أن تشغّل بطاقة sim، ثم قم بإيصال الجهاز بجهاز كمبيوتر باستخدام كابل. بعد ذلك قم بإدراج الرمز 192.168.1.1 في محرك البحث، ستظهر صفحة حفظ كلمة المرور الخاصة بالجهاز. انتظر قليلا حتى يتم فتح صفحة إعدادات التوجيه لمواصلة الخطوات. بعدها قم بتنزيل الملفات من خلال الضغط على زر التحميل وانتظر تثبيت التحديث.

بالإضافة إلى ما سبق، ستظهر لك عبارة “تم التحديث بنجاح”، أوصل شريحة زين بجهاز التوجيه ثم ادخل إلى اعدادات جهاز التوجيه. اتبع الخطوات المطلوبة من أجل تنشيط الشريحة، ثم اذهب لصفحة التحديث وستعثر على زر تحميل تحديث جديد، قم بتنزيله على جهاز التوجيه. وبعد فترة سيصلك إشعار بنجاح عملية التحديث، وبعد أن تنهي هذه الخطوات يمكنك أن تقوم بتفعيل شريحة زين على راوتر stc المطور.

بهذا نختم المقال الذي خصصناه لموضوع تشغيل شريحة زين على راوتر stc، نرجوا أن نكون قد قدمنا معلومات كافية لكم.