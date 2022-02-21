طريقة التسجيل في أبشر أفراد 1443 للسعوديين أو للمقيمين

طريقة التسجيل في أبشر أفراد التي وضعتها وزارة الداخلية السعودية، وقد أطلقت الحكومة السعودية نظام أبشر للمواطنين والمقيمين في أراضي المملكة من أجل الاستفادة من مختلف الخدمات الإلكترونية، إذ أنّ هذه المنصة تتضمن مختلف الخدمات وهي تسهل وصول المواطنين إليها، وتهدف حكومة المملكة إلى تحديد خطة التحويل الرقمي من أجل تحقيق أهدافها للتطوير وفق منظور سنة 2030، كما أنها تعمل على إضافة خدمات جديدة تتوافق مع متطلبات المستخدمين باستمرار، ومن الجدير بالذكر إلى أنّ عدد هذه الخدمات قد بلغ حاليا حوالي 280 خدمة متنوعة، وهذا يدل على التطور التكنولوجي الذي تحرص حكومة المملكة العربية السعودية على إرساءه في مختلف الميادين من أجل تسهيل الأمورعلى المواطنين.

طريقة التسجيل في أبشر أفراد

يمكن لكل المواطنين الذين يبحثون عن طريقة التسجيل في أبشر أفراد الذي أتاحته وزارة الداخلية السعودية من خلال المنصة الإلكترونية. وحين يقومون بالتقديم يمكنهم أن يصلوا إلى مختلف الخدمات المتاحة على المنصة إما من خلال الحاسب الشخصي أو الهاتف الجوال، وسنذكر لكم فيما يلي الخطوات الواجب اتباعها من أجل التسجيل بشكل صحيح، وهي كما يلي:

الولوج إلى منصة أبشر الإلكترونية من الإنترنت.

اضغط على خيار “أفراد”،ثم اختر “مستخدم جديد”.

قم بتعبئة البيانات الشخصية الخاصة بك، وهي: اسمك باللغة الإنجليزية، رقم الهوية، رقم الهاتف، كلمة المرور، تأكيد كلمة المرور، اللغة، البريد الإلكتروني، الرمز المرئي.

قم بقراءة شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية ثم وافق عليها، وبعدها اضغط على “التالي”.

أدرج رمز التحقق الذي سيصلك للهاتف، وبهذا ستكون قد أنهيت التسجيل ويمكنك تفعيل الحساب لمباشرة استعمال الخدمات.

شروط التقديم في منصة أبشر أفراد

من بين المتطلبات الواجب توفرها من أجل التسجيل في منصة أبشر للأفراد هي أن تكون له هوية مستقلة. وفي حال كان مقيما يجب أن يوفر إقامة سارية المفعول، كما يجب أن يستخدم المسجل رقم الجوال الخاص به. ويوفر بريد إلكتروني نشط، وألا يقوم بعديل اسم المستخدم الخاص به بعد أن ينشئ حسابه. وأن يضع كلمة مرور طويلة وقوية وتحتوي على مختلف الرموز وألا يكون فيها أكثر من أربع خانات متشابهة.

بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال الذي تحدثنا فيه عن موضوع طريقة التسجيل في أبشر أفراد، وقدمنا لكم معلومات تتعلق بمنصة أبشر الإلكترونية. كما ذكرنا لكم الشروط التي يجب أن تتوفر من أجل التمكن من التسجيل،نرجوا أن نكون قد أفدناكم بما سبق.