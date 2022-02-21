نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تفعيل خدمة موجود زين وطريقة الإلغاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمة موجود زين، من أبرز الخدمات المميزة التي تقدمها شركة زين للاتصالات السعودية. وهي تعمل على تقديم الخدمات والعروض للعملاء التابعين لها. وهي تتيح لهم الوصول إلى بياناتهم على الهاتف الجوّال دون الحاجة إلى مساعدة من غيرهم. يمكنك أن تستفيد من مزايا هذه الخدمة من خلال تفعيلها، وفي البداية يجب أن تتأكد من أنّ شريحة زين مفعّلة على هاتفك. وبعدها يجب أن تذهب إلى إلى تطبيق الاتصال على هاتفك. ثم قم بطلب هذا الرمز * * 62 * 1725 #. بعد لحظات ستصلك رسالة تطالبك بتأكيد الاشتراك في الخدمة، ثم اضغط على زر تفعيل. وبعد ذلك ستصلك رسالة نصّية تفيد بأنّ عملية الاشتراك قد تمّت بنجاح تام. وسنتحدث عن الموضوع بشكل مفصّل من خلال موقع ثقفني، تابعوا معنا.

خدمة موجود زين

يمكن لكل العملاء أن يستفيدوا من خدمة موجود زين مثلما وضحنا لكم في الفقرة السابقة. أما في حال رغب العميل في إلغاء هذه الخدمة يتوجب عليه أن يقوم بإحدى الطرق، إما الاتصال على رقم خدمة عملاء زين بالسعودية 959. كما يمكنك الاتصال بخدمة العملاء من أي تيليفون أرضي على الرقم 966590014477 أو 14477، كما يمكنك أن تطلب المساعدة من أحد ممثلي خدمة عملاء زين.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تقوم بإلغاء الاشتراك في خدمات زين بالمملكة العربية السعودية. وهذا من أجل تحويل كل المكالمات من خلال الدخول إلى شاشة الاتصال على الهاتف، ثم إدراج الرمز # 26 ##. وبعد ذلك يقوم العميل بالضغط على زر الاتصال. أما في حال كان هاتفك خارج الخدمة يمكنك أن تقوم بتحويل كل المكالمات الواردة إليك من خلال إدراج الرمز التالي ** 1725 * 21 #.

تجدر الإشارة إلى أنه يمكنك طلب الشخص دون إجابة، وهنا يمكن للشخص أن يقوم بإعادة توجيه المكالمات التي لم يقم بالرد عليها إلى الخط الأساسي الذي يعمل عليه. ولتفعيل هذه الخدمة قم بوضع الرمز * 61 * 1725 # ثم انقر على زر الاتصال. وستتمكن من الدخول إلى القائمة الجديدة التي تمكنك من إضافة الرقم التالي. ثم أضف الرقم الذي ترغب في إرسال المكالمات إليه في حالة عدم ردّك.

بهذا نختم المقال الذي تحدثنا فيه عن موضوع خدمة موجود زين التي تقدمها شركة زين للاتصالات، نرجوا أن نكون قد أفدناكم.