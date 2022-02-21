موعد صرف الدعم السكني 1443 شهر فبراير ورابط التسجيل

موعد صرف الدعم السكني تعتبر من أكثر الأشياء التي يتكرر طرحها على السعوديين ممن يتلقون مساعدات إسكانية من صندوق التنمية العقارية والذي يعمل بالتعاون مع وزارة الإسكان بالمملكة، إنه راتب شهري يتم إرساله إلى المستلمين عبر التحويل الإلكتروني من حساباتهم المصرفية لمساعدتهم على سداد الرهون العقارية أو الأراضي التي منحتها لهم الحكومة، وتعتبر خدمة المساعدة السكنية هي إحدى الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان وصناديق التطوير العقاري وذلك عبر بوابة سكني الإلكترونية، والتي تساعد السعوديين في الحصول على منزل لائق يفي بمعايير بناء معينة، كما يقدم البرنامج المساعدة لجميع الفئات الضعيفة، ولا سيما كبار السن.

موعد صرف الدعم السكني 1443

يتم تحديد موعد صرف الدعم السكني في الرابع والعشرين من كل شهر ميلادي، وفقًا لقرار صندوق التنمية العقارية بضم تاريخ الدفع الشهري للمساعدة السكنية في المملكة، وذلك للسماح للمستفيدين بتلقي معاشهم الشهري قبل تقديم مدفوعاتها الشهرية ، ولكن إذا صادف تاريخ الدفع إجازة أسبوعية، فإما بتأجيل موعد الدفع بيوم، أو بتعجيل موعد الدفع بيوم.

شروط الحصول على الدعم السكني

هناك عدد من المتطلبات التي يجب استيفاؤها من أجل الحصول على المساعدة السكنية ، بما في ذلك:

يجب على المقيم السعودي تقديم الطلب.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 24 عامًا.

يجب أن يكون مقدم الطلب رب أسرة يعيش جميع أفرادها على أرض سعودية.

يجب ألا يكون المتقدم قد تلقى مسبقًا أي نوع من المساعدة في حالة الإسكان السعودي.

يجب ألا يمتلك المستلم منزلاً في السنوات الخمس السابقة لتاريخ تقديم الطلب.

طريقة التسجيل في الدعم السكني 1443

فيما يلي تعليمات التسجيل في شقتي للعام 1443 هـ: