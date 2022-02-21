خطوات حجز موعد المرور من خلال الجوال عبر منصة أبشر

حجز موعد المرور الذي أتاحته وزارة الداخلية السعودية من المسائل الهامة التي تشغل أذهان المقيمين والمواطنين في السعودية. ويمكن الحصول على مختلف الخدمات من خلاله، وهذه الخدمة تساعد الكثير من الأشخاص في أداء مختلف التعاملات، وهي توفر عليهم الوقت والجهد وتجنبهم عناء التنقل إلى المكاتب خصوصا في ظل تفشي وباء كورونا في هذه الفترة، ويمكن لكل المواطنين في المملكة أن يقوموا بحجز موعد المرور الخاص بهم قبل أن يذهبوا لإنهاء المعاملات، وفي حال ذهب المواطن دون أن يقوم بالحجز فلن يتم إدخاله إلى الإدارة الخاصة بالمرور في المنطقة التي يقيم فيها، ويمكنكم القيام بالحجز من خلال الجوال فقط، وسنتحدث عن الموضوع بشكل مفصل من خلال موقع ثقفني الإخباري، تابعوا معنا.

حجز موعد المرور

أتاحت وزارة الداخلية السعودية إمكانية حجز موعد المرور من خلال الجوال عبر منصة أبشر الإلكترونية. وهي من بين الأمور الضرورية التي تفيد مواطني المملكة في إنهاء معاملاتهم الخاصة بإدارة المرور في المملكة العربية السعودية. والجدير بالذكر بأن التسجيل أصبح متاحا بشكل إلكتروني، ويمكنك اتباع الخطوات التالية من أجل القيام بالحجز:

بداية يقوم المواطن بالولوج إلى منصة أبشر من خلال متصفح هاتفك الجوال.

يختار المواطن أيقونة أبشر أفراد، ثم يكتب اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.

يدرج المستخدم رمز التحقق ثم يضغط على تسجيل الدخول.

يعين رمز التحقق الذي سيصله في الجوال، ثم ينقر على الاستعلامات الإلكترونية، ثم اضغط على خدمات المرور من القائمة.

بعد أن يختار المستخدم خدمات المرور يجب أن ينقر على خيار حجز موعد.

يتوجب عليه أن يحدد الخدمة التي يريد إنجازها في المرور من الخدمات التي ستظهر أمامه.

قم باختيار فرع المرور الذي تريد الذهاب إليه، ثم اختر اليوم والموعد الذي يناسبك.

ستظهر لك مجموعة من الشروط والتعليمات، اقرأها جيدا ثم اضغط على تأكيد بيانات الموعد.

في الأخير ستظهر صفحة تتضمن تذكرة الموعد، قم بطباعتها واحتفظ بها، ويمكنك إبرازها عندما تزور فرع المرور الذي اخترته.

رقم المرور الموحد

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن للمستخدمين مالكي المركبات في السعودية، أن يطرحوا استفساراتهم وانشغالاتهم وسيتلقون الرد بخصوص أسئلتهم. وهذا من خلال رقم المرور الموحد الذي يتيح لهم أيضا الاستعلام عن المخالفات ورخصة السياقة، وكذلك تحديث الرخصة وغيرها، ويمكن للمواطنين الاتصال على الرقم 993، كما يمكنهم الاتصال على 0114092446.

بهذا نصل معكم إلى المقال الذي قدمنا لكم فيه معلومات عن رقم المرور الموحد، ويمكنهم القيام بذلك من خلال الجوال على منصة أبشر الإلكترونية. وذكرنا لكم رقم المرور الموحد السعودي الذي يمكنكم من الاتصال وطرح مختلف الاستفسارات والاستفادة من الخدمات.