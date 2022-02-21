دعم للمحتاجين من الأمير محمد بن سلمان لسداد الديون والقروض وطلب مساعدات مالية وعلاجية

دعم مالي من الامير محمد بن سلمان مقدم لكل من يعاني المشكلات المالية والاقتصادية، والتي تعوق عن المعيشة الكريمة، ويقدم هذا العون المالي من قبل المؤسسة سند، والتي تعد داعمة لكافة الفئات بالمجتمع بالمملكة العربية السعودية، والهدف هو توفير مختلف الطرق التي تدعم الوصول للفئات الأكثر استحقاق بمبالغ الدعم والتبرعات المقدمة من خلال المؤسسة، والتي تتوفر لكل من لديه مشكلة، و لا يقدر على أن يقوم بالسداد لتكاليف الزواج، ولمن لا بد وأن تتوفر الشروط والتي لا بد من أن تكون منطبقة على كافة المتقدمين من الأشخاص من راغبي الحصول على تلك التكلفة المالية، مع بيان الطريقة التي من خلالها من الممكن التقديم لطلب بالحصول على المبلغ الخاص بالدعم المالي.

دعم مالي من الامير محمد بن سلمان

هذا الدعم المالي من الممكن الحصول عليه من خلال التوجه بطلب رسمي يتم تقديمه من الشخص لجهة المؤسسة التي تتبع الامير محمد بن سلمان، والتي من شأنها أن توفر مبلغ الدعم الكافي لمختلف من يرغب فالحصول عليه إذا ما انطبقت مختلف الاشتراطات الجاري ذكر أهمها من خلال الفقرة المقبلة.

أهم الاشتراطات للحصول على الدعم المالي من الامير محمد بن سلمان

لا بد من انطباق مجموعة الشروط الآتية، والتي لا بد وأن تتوفر للحصول السريع على تلك المعونة المالية وهذا الدعم، وتلك الشروط نعرضها حصرا بالنقاط الآتية.

الدعم فقط للسعوديين.

العمر لا يكون أدنى من إحدى وعشرين سنة.

لا بد وأن يكون المتقدم لطلب الدعم قد تلقى تعليم على الأقل ثانوي عام.

لا بد وأن يكون المتقدم لطلب الدعم قد تلقى تعليم على الأقل ثانوي عام. لا بد وأن يكون هناك مستوزى من الاجتياز لدورة تخص الوعي المالي قد أطلقتها المبادرة الخاصة بالمؤسسة التي تتبع الأمير وأن تكون نسبة الاجتياز لها من قبل الشخص ليست أقل من ستين بالمائة.

كيفية التقديم لطلب الدعم المالي