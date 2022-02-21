تسجيل دخول صحة 1443 الاجازات المرضية لوزارة الصحة السعودية والتي يقوم المواطن بالحصول على تلك الإجازة وتقديمها للعديد من الهيئات بالمملكة، وتتيح وزارة الصحة تلك المنصة للتقديم والتسجيل فيها بالتقرير الطبي والطبيب المعالج من المراكز المعتمدة لدى الوزارة لضمان عدم التلاعب بالتقارير وعدم الحصول على إجازات مزورة من بعض المواطنين أو المقيمين.

تسجيل دخول صحة 1443 الاجازات المرضية صحتي (seha.sa – my.gov.sa) المنصة الوطنية

تتيح وزارة الصحة جميع القنوات الرسمية للحصول على التصاريح والتقارير، وقد أعلنت وزارة الصحة بالسنوات الماضية انضمامها للنظام الرقمي الإلكتروني في المملكة ضمن إطار رؤية 2030 المستقبلية للنمو والتقدم، وكانت أبرز سمات تلك الرؤية هي التعامل الرقمي في مؤسسات وهيئات المملكة وذلك للتيسير على المستخدمين ومنع الاختلاط المباشر بين الموظف الحكومي والمواطن وإيقاف المعاملات الورقية بما فيها من ضياع الوقت واحتمالية تسجيل الأخطاء، ويكون النظام الإلكتروني أدق واسرع وأكثر حرصا على سرية معلومات المواطنين.

تسجيل الإجازة المرضية عبر منصة صحة تسجيل الإجازة المرضية بالمنصة الوطنية الموحدة يقوم المستخدم بالدخول عبر موقع وزارة الصحة بالمملكة. يتم اختيار ايقونة تسجيل الدخول الموجودة في أعلى الصفحة. كما يتم الدخول عبر المنصة المباشرة لحجز الإجازات المرضية . يتم التسجيل بالحساب الخاص أو إنشاء حساب جديد. يتم تقديم الطلب ثم حفظه. يتم الدخول على رابط المنصة الوطنية الموحدة. يقوم المواطن باستخدام خيار اللغة العربية اعلى الصفحة لتتحول من اللغة الإنجليزية للعربية. تستعرض الصفحة كيفية استخراج التقرير المرضي. يقوم المستخدم باختيار ايقونة “بدء الخدمة”. ينتقل على الفور على منصة صحة ويبدا بالتسجيل.