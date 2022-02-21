نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “رقم الضمان” رقم الضمان الاجتماعي المطور الموحد للاستعلام والشكاوى sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم رقم الضمان الاجتماعي، حيث يبحث عنه الجميع في المملكة وخاصة الأشخاص المستفيدين من أحد أنظام الضمان الاجتماعي سواء القديم أو المطور، حيث إنه بطبيعة الحال قد يواجه المواطنين المستفيدين من أحد هذه الأنظمة بعض المشاكل والتي منها تأخر نزول الدفعة، أو يريدون التسجيل أو الاستعلام عن حالة الطلب الخاصة بهم هاتفيا، وهذا توفره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عبر خدمة عملائها عبر الرقم الموحد الخاص بها، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين لتتعرفوا على كافة التفاصيل.

عاجل الضمان الاجتماعي اليوم

وسنتعرف معكم على آخر ما وصلنا بخصوص الأخبار المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي المطور، حيث تم الإعلان عن الموعد النهائي الذي سيتم صرف رواتب المستفيدين من نظام الضمان المطور الجديد، وهذا في حالة اذا كانوا تم قبول الأهلية الخاصة بهم في الضمان المطور، وهذا كما شرحنا في الاستعلام عن أهلية الضمان (ألأسر – الأفراد).

موعد نزول الضمان المطور تويتر

حيث انتظر الآلاف من الأشخاص المقبولين في الضمان الجديد الراتب الخاص بهم في يوم 20 فبراير هذا الشهر، ولم يتم نزول الضمان في أي حساب من الحسابات الخاصة للمستفيدين، وبعد انتهاء اليوم جاءنا خبر بخصوص الموعد النهائي لصرف الضمان الجديد، والذي أصبح في مطلع كل شهر ميلادي.

حيث إن الموعد الذي تم صرف به الدفعة الأولى كان موعد مؤقت فقط لحين تحديد موعد نهائي منتظم يصرف فيه الضمان للمستفيدين، ويمكنكم حساب المعاش المستحق لكم كما تعرفنا في مقال حاسبة الضمان المطور.

رقم الضمان الاجتماعي

وتتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية خدمة التواصل مع خدمة العملاء وهذا للاستفسارات والشكاوى، وهذا عبر الرقم الموحد الذي تتيح الوزارة التواصل من خلاله، حيث إنه اذا واجهتك أي مشكلة مثل تأخر نزول الراتب في حسابك، أو عدم الرد على الطلب الخاص بك فيمكنك التواصل معهم للوصل لحل لتلك المشاكل.

كما ويمكنك متابعة حسابك والطلب الخاص بك ومعرفة المبلغ المستحق الذي سيتم صرفه لك عن طريق تسجيل الدخول في حسابك عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa.

رقم الضمان المطور

والرقم الموحد الخاص بالضمان للشكاوى والاستفسارات كالتالي: