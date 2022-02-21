نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تجهيز بسكويت الملح المشهور لتجهيز ألذ فطار وصحي جدا ولذيذ في المقال التالي
يعتبر البسكويت المالح من أكثر المقرمشات ذات المذاق الشهي ويقبل على تناولها الكثيرون سواء الكبار أو الصغار ويتم تحضير بسكويت الملح بكل سهولة في المنزل وتتبعوا معنا في مقالنا التالي الخطوات المتبعة في تحضير بسكويت الملح.
هذا ويعتبر بسكويت الملح أحد افكار صناعة الحلويات وتعتبر هذه الفكرة وليدة الزمان الحديث، فلم تكن تعرف مثل هذة الاكلة إلا بابتكار فكرة مستوحاه من الخبز حيث كانوا في الازمنة القريبه يتم استخدام الخبز والملح معا لعمل أكلة تقارب المقرمشات وتم إضافة بعض التغييرات عليها مثل إدخال البيكنج باودر اليها وإضافة السكر والخميرة ايضا .
مقادير تحضير بسكويت الملح:
يتم تحضير بسكويت الملح بمقادير بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وفيما يلي تلك المقادير:
- كأسان من الدقيق.
- نصف كأس من الحليب السائل.
- رشة من الملح.
- ملعقة كبيرة من السكر البودرة.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- 150 جرام من الزبدة.
- بيضة واحدة.
- ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.
خطوات تحضير بسكويت الملح:
يتم تحضير بسكويت الملح بخطوات بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وتلك الخطوات تكمن في التالي:
خطوات تحضير بسكويت:
- أولًا يتم الحصول على مقلاة ثم يتم إذابة الزبدة بها.
- يتم إضافة كلًا من الدقيق والسكر والبيكنج بودر والملح إلى الزبدة المذابة.
- القيام بخفق المقادير السابقة في المقلاة بالاعتماد على المضرب الكهربائي.
- بعد ذلك يتم إضافة كلًا من الحليب إلى الخليط السابق ثم يتم الخلط لحين أن يتم الحصول على عجينة متماسكة.
- بعد ذلك يتم الحصول على إناء ويتم وضع العجينة به ثم يتم وضع غطاء عليها من الكيس النايلون ثم يتم وضعها في الثلاجة وتركها لمدة ساعة.
- بعد ما يمر ساعة يتم إخراج العجينة من الثلاجة ثم يتم فردها بالشوبك الخاص بالفرد من أجل الحصول على عجينة سميكة.
- القيام بتقطيع العجينة إلى مربعات حجمها متساوي ثم يتم ثقب المربعات بالاعتماد على عود من الثقاب.
- القيام بالحصول على صينية مدهونة بالزيت ثم يتم وضع بها مربعات البسكويت المالح.
- القيام بدهن البسكويت المالح ببيضة مخفوقة مع رشة من الملح وكمية من الزيت النباتي.
- يتم إدخال الصينية إلى الفرن على أن يتم وضعها في الرف الثاني ثم يتم تركها لمدة خمسة وعشرين دقيقة لحين أن يتغير لون البسكويت إلى اللون الذهبي.
- يتم إخراج الصينية من الفرن وتركها لحين أن تبرد.
- يتم وضع البسكويت المالح في طبق التقديم ثم يتم تقديمها مع اللبنة والزعتر وبالهناء عليكم جميعًا.
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