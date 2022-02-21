schools.madrasati.sa.. رابط مباشر منصة مدرستي تسجيل الدخول 1443 الطلاب واولياء الأمور بشكل الكتروني

يهتم عدد كبير من الطلاب واولياء الأمور في المملكة العربية السعودية بالتسجيل في منصة مدرستي الالكترونية التعليمية، والتي تقدم العديد من الخدمات الالكترونية التعليمية للطلاب بناء على ما طرحته وزارة التعليم السعودية خلال الفترة الأخيرة، وذلك في اطار تسهيل الحصول على الخدمات للطلاب وكذلك توفير خدمات متابعة الطلاب من قبل أولياء الأمور والمستوى الخاص بهم، وقد تم تفعيل الرابط الالكتروني الخاص بالتسجيل في المنصة مباشرة بشكل الكتروني، ونستعرض الآن مباشرة رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول 1443 للطلاب واولياء الأمور.

خدمات منصة مدرستي للطلاب واولياء الأمور

تعد منصة مدرستي أبرز وأشهر المنصات الالكترونية الحكومية في المملكة العربية السعودية بشكل عام، والتي جاء انشاءها من قبل وزارة التعليم السعودية لتغطية الكثير من الجوانب والاحتياجات للطلاب في المجال التعليمي في المراحل الدراسية المختلفة بشكل عام، حيث طرحت وزارة التعليم السعودية العديد من الخدمات لكلا من الطلاب واولياء الامور عبر المنصة، ومن أهمها ما يلي.

خدمات الاطلاع عبر المقررات الدراسية الخاصة بالطلاب بجميع المراحل الدراسية بشكل عام.

خدمة الاستعلام عن نتائج امتحانات الطلاب.

إمكانية انشاء حساب لولي الأمر ومتابعة الأبناء بشكل مستمر على مدار العام الدراسي.

رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول 1443

تم تفعيل الرابط الالكتروني المخصص للتسجيل في منصة مدرستي الالكترونية، وذلك لسهولة الوصول الى المنصة من قبل الطلاب واولياء الأمور والاستفادة من الخدمات التي تقدمها، حيث جاء اطلاق هذه المنصة في اطار رغبة الحكومة السعودية في تطوير التعليم بالمملكة ليكون بشكل الكتروني، بالإضافة الى المشاكل التي واجهت سير العملية التعليمية بشكل عام في العالم خلال الفترة الأخيرة.

خطوات تسجيل الدخول منصة مدرستي 1443

يمكن الولوج مباشرة الى منصة مدرستي للخدمات الالكترونية التعليمية من خلال اتباع الخطوات التالية.