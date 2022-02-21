ما هو يوم التأسيس السعودي؟ والفرق بين يوم التأسيس واليوم الوطني ومتى تأسست الدولة السعودية الأولى؟

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عمر شويل - جدة ما هو يوم التأسيس السعودي سؤال يشغل بال الكثير من السعوديين في الوقت الحالي لمعرفة الفرق بين يوم التأسيس واليوم الوطني تزامنا مع إعلان الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين بأن يوم 22 فبراير من كل عام يوماً إجازة رسمية في البلاد بمناسبة ذكرى تأسيس الدولة السعودية تحت شعار يوم التأسيس.

ما هو يوم التأسيس السعودي

ويستعرض لكم موقع ثقفني في هذا التقرير إجابة الكثير من التساؤلات التي تشغل بال الكثير من أبناء المملكة مثل ما هو يوم التأسيس السعودي ومتى تأسست الدولة السعودية الأولى والفرق بين يوم التأسيس واليوم الوطني السعودي عبر السطور التالية:-

أطلق الملك سلمان ن عبدالعزيز أمرا ملكيا نهاية شهر يناير الماضي لإعلان بدء الاحتفال في ذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى كل عام في يوم 22 فبراير، على أن يكون هذا اليوم إجازة رسمية.

متى تأسست الدولة السعودية الأولى؟

ويرجع تاريخ الاحتفال إلى وبدأ تأسيس الدولة السعودية الأولى مع بداية عهد الإمام محمد بن سعود في 30 جمادى الأولى عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير 1727م، وتأسيس الدولة السعودية الأولى.

وولد الإمام محمد بن سعود في الدرعية عام 1697، وتولى حكم الدرعية في 22 فبراير 1727، وكان عمره حينها 30 عاما.

الفرق بين يوم التأسيس واليوم الوطني

وعن الفرق بين يوم التأسيس واليوم الوطني بالمملكة العربية السعودية، فإن يوم التأسيس يتم الاحتفال به في 22 فبراير من كل عام، للاحتفال بذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى في نحو 300 عام، بداية مع تولى الإمام محمد بن سعود، حكم الدرعية في منتصف عام1727م الموافق 1139 هـ.

بينما يتم الاحتفال باليوم الوطني في المملكة كل عام في يوم 23 سبتمبر، بمناسبة إعلان الملك عبدالعزيز آل سعود عن توحيد الدولة بمسمى “المملكة العربية السعودية”، في عام 1932م الموافق 1351هـ.

ويعد اليوم الوطني هو ذكرى تأسيس الدولة السعودية الثالثة بداية القرن العشرين في عام 1902.

ما هي عاصمة الدولة السعودية الأولى؟

وكانت مدينة الدرعية هي عاصمة الدولة السعودية الأولى والتي تضم عددًا من الأحياء الشهرية على رأسها وحي طريف وغصيبة ومنطقة السمحان، بالإضافة إلى المعالم الأثرية المميزة، قبل أن تتغير عاصمة المملكة لتصبح مدينة الرياض.