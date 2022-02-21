كيكة البسكويت الباردة بدون فرن حضريها في السريع

كيكة البسكويت الباردة بدون فرن، الكيكة الباردة بدون فرن تعد من أفضل أنواع الكيك لدى معظم الأشخاص، خاصة كيكة البسكويت الباردة، لأنها شهية ومذهلة، ويمكن تحضيرها بسهولة داخل المنزل، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال طريقة عمل كيكة باردة بدون فرن.

مقادير تحضير كيك البسكويت بالشكولاتة:

كوب صغير من الزبدة الطرية.

كوب كبير من السكر الأبيض الناعم.

٢٠٠ جرام من الحليب.

٩٠ جرام كاكاو خام.

كوبان كبيران من البسكويت السادة.

خطوات تحضير كيكة البسكويت الباردة بالشكولاتة:

امزجي السكر مع مقدار الحليب في وعاء حراري، حتى يذوب السكر تماما، ثم ضعيه على نار متوسطة، ثم اتركيه حتى يصل الخليط إلى مرحلة الغليان، ثم اتركيه جانبا لمدة ١٠ دقائق، حتى يبرد. اخلطي الكاكاو مع مقدار الزبدة بالمضرب الكهربائي، حتى يتجانس الخليط، ثم ضيفي إليهم خليط الحليب، ثم اخفقيهم مع بعضهم البعض، حتى يتكون لديك خليط متجانس. قومي بتفتيت البسكويت إلى قطع متوسطة الحجم، ثم اسكبي فوقه خليط الحليب، ثم قلبيهم وضعيهم في قالب زجاجي. ضعي القالب في الثلاجة لمدة ١٢٠ دقيقة، حتى يتماسك الحلى، وتصبح كيكة البسكويت الباردة جاهزة للتقديم.

مقادير عمل كيكة البسكويت في الفرن:

٣٠٠ جرام من البسكويت السادة المطحون.

كأس صغير من الحليب.

٨٠ جرام من السكر المطحون.

ثلاث حبات من البيض كبير الحجم.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا.

١٥ جرام بيكنج بودر.

مقادير صوص كيك البسكويت:

خمسون جرام من الحليب المجفف.

نصف كأس صغير كريمة خفق.

ثلث كوب كبير جبنة كريمي.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا.

خطوات تحضير الكيكة بالبسكويت في الفرن: