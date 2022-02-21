نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1443 من وزارة الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد من المملكة العربية السعودية، ضمن منظومة رؤية 2030 بالمملكة. والذي أصبح نظام دعم مختلف تماما عن نظام الضمان الاجتماعي السابق ، وذلك للعمل على تقديم المساعدات للأسر المستحقة. سواء كانت أسر بلا عائل أو أرامل ومطلقات وأسرهم، والعديد من الحالات المختلفة. التي تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تحسين حالتهم وظروفهم الاجتماعية. من خلال تعليمهم كيفية الإنتاج وتقديم الدعم المادي اللازم بالخلاف إلى المعاش المستحق للأسر من قبل الوزارة. والذي يتم تقديره من قبل وزارة الموارد البشرية بعد التحقق من الحالة الاجتماعية للأسرة.

نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1443

عبر تقديم التساؤلات من قبل المشتركين الجدد في النظام الاجتماعي المطور الجديد.قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية . بالإجابة عن تلك الاستفسارات من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بتغريده.حيث أكدت الوزارة أنها تعمل الآن على إصدار النتائج الخاصة بالقبول أو الرفض في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد.وذلك بشكل تدريجي وسيتم إرسال رسائل نصية للجميع بنتيجة الاستحقاق في الفترة القادمة.ولازال التسجيل بالنظام مستمر حتى نهاية شهر مايو 2022 القادم.

التسجيل بالنظام الاجتماعي المطور الجديد

قدمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنويها. أكدت فيه أنه لا يوجد نقل تلقائي من نظام الضمان الاجتماعي القديم إلى النظام المطور الجديد. فلابد من التسجيل بشكل كامل على منظومة الضمان الاجتماعي المطور الجديد. وذلك للحصول على المعاش المستحق ، وقد أتاحت التسجيل من نهاية نوفمبر 2021 . ويستمر لمدة ستة أشهر كاملة وبعدها سيتم غلق التسجيل بالضمان المطور. حتى إصدار إشعارات جديدة من قبل الوزارة. ويمكنكم معرفة كافة خطوات التسجيل في الضمان المطور الجديد الآن.

منحة أرض مجانية لمستفيدي الضمان المطور الجديد

قدمت أيضا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. تفاصيل الحصول على قطعة أرض مجانا. وذلك لمستفيدي الضمان المطور الجديد من خلال عدة شروط للحصول عليها. يتم تقديم طلبات الحصول على قطعة الأرض المجانية من خلال الديوان الملكي السعودي ، وذلك للأشخاص غير المحتاجين أو غير القادرين ، ويتم توفير الأرض من خلال المؤسسات التالية. وزارة الإسكان السعودي ، والتي تعمل على توفير أراضي سكنية من خلال الدعم التمويلي، وهو دعم سكني. أيضا من خلال منصة وزارة الشؤون البلدية والقروية.