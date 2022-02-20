إلزامية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور طريقة تسجيل دخول نفاذ منصة الدعم شروط التقديم sso.hrsd.gov.sa

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عمر شويل - جدة إلزامية التسجيل في منصة الضمان الاجتماعي المطور الجديد sso.hrsd.gov.sa طريقة تسجيل دخول نفاذ منصة الدعم والحماية الاجتماعية وشروط التقديم وفق ما أعلنته وزارة الموارد البشرية، وهي المنصة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية، كما يمكن التسجيل في الضمان المطور بحساب المستفيد على بوابة النفاذ الوطني، ومع إعلان وزارة الموارد البشرية عن عدم الانتقال التلقائي لمستفيدي الضمان القديم إلى منصة الضمان المطور “منصة الدعم والحماية الاجتماعية، كما أعلنت الوزارة أيضا إلى أن من يتخلف على التسجيل من مستحقي راتب الضمان القديم، من يتخلف عن التسجيل على منصة الضمان المطور الجدية سيتعرض لإيقاف راتب الضمان الخاص به إلى أن يقوم بالتسجيل على رابط الضمان الاجتماعي المطور الجديد.

إلزامية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للقدامى على رابط منصة الدعم

أما عن أسباب عدم إمكانية النقل التلقائي لبرنامج الضمان الاجتماعي المطور مباشرة بدون إعادة تسجيل لقدامى المستفيدين، فذلك يرجع إلى اختلاف الشروط والمعايير الخاصة باستحقاق الأهلية، وكذلك اختلاف قيمة ما سيتقاضاه المستفيد من راتب شهري سواء بالزيادة والنقصان طبقا للمحددات والشروط الجديدة، كذلك سيتوحل بعض العوائل إلى تابعين في حال كانت تعيش أكثر من أسرة في مسكن واحد، لذلك ألزمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المسجلين بالمنظومة القديمة للضمان، ألزمتهم بالتسجيل من جديد في برنامج الضمان الاجتماعي المطور على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

التقديم في الضمان الاجتماعي المطور وفق شروط وزارة الموارد البشرية

وتيسيرا على المواطنين من مستفيدي الضمان فقد أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية طريقتين للتسجيل بالضمان المطور الجديد، وذلك للالتحاق بـ “موعد نزول صرف وإيداع راتب الضمان الاجتماعي المطور“، وتتلخص تلك الطريقتين في التالي:

التقديم في الضمان المطور من خلال حساب المستفيد على بوابة النفاذ الوطني الموحد.

التسجيل المباشر على منصة الدعم والحماية الاجتماعية لبرنامج الضمان المطور الجديد.

طريقة التسجيل في الضمان المطور بالنفاذ الوطني sso.hrsd.gov.sa

الدخول على حساب المستفيد عبر “بوابة النفاذ الوطني الموحدة sso.hrsd.gov.sa“. أو يمكن الدخول على “رابط الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd.gov.sa“، وعمل حساب جديد. يبدأ المستخدم بالحصول على رقم السجل المدني ورقم سري. يقوم المستخدم باتباع كافة الخطوات المطلوبة والالتزام بالمعايير. للاستفسار المباشر يمكن الاتصال والاستعلام على رقم 1119.

رابط التسجيل في منصة الضمان المطور للمسجلين مسبقاً بالنظام القديم

أما بخصوص المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي القديم وأهمية قيامهم بالتسجيل على منصة الدعم والحماية الاجتماعية للضمان المطور، فقد أكدت وزارة الموارد البشرية على إلزامية المستفيدين القدامى للتسجيل على منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة وذلك في مهلة تنته يوم 23 مايو 2022، ولن يتم الانتقال التلقائي من النظام القديم إلى الجديد، يتم التسجيل على رابط منصة الضمان المطور باتباع الخطوات التالية:

زيارة رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية للضمان الاجتماعي المطور الجديد .

. اختيار أيقونة تسجيل جديد من الصفحة الرئيسية.

كتابة رقم الهوية الوطنية في الحقل المُخصص لذلك.

إدخال تاريخ ميلاد رب الأسرة.

رقم الهاتف الجوال للتواصل.

إنشاء كلمة مرور خاصة بك.

وضع علامة صح على عبارة الموافقة على الشروط والأحكام.

الضغط على أيقونة تسجيل.

سيطلك كود التفعيل على هاتفك الجوال الذي قمت بإدخاله.

أدخل كود التفعيل حتى يتم توثيق رقم الهاتف وبطه بحسابك.

للدخول إلى حسابك يكون برقم الهوية وكلمة المرور التي أنشأتها عند التسجيل.

بذلك تكون قد امتلكت حساب خاص بك على منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

قم بتسجيل الدخول مجدداً.

أدخل رقم الهوية الوطنية “السجل المدني”.

أضف كلمة المرور التي قمت بتسجيلها سابقاً عند بداية التسجيل.

ستُعرض معلوماتك وبياناتك الشخصية التي قمت بإدخالها.

قم بإدخال “الآيبان”.

قم بتعبئة جميع المعلومات الشخصية، ومنها بيانات السكن وتشمل: المنطقة – المدينة – الحي – الشارع – كنية المسكن .

. أضف بيانات الدخل الخاص بك.

الضغط على حفظ البيانات.

انقر على التالي واستكمل البيانات المطلوبة.

احفظ البيانات.

اضغط على التالي.

أدخل بيانات التابعين وصلة القرابة واستكمل البيانات المطلوبة

الضغط على تأكيد المعلومات.

الضغط على تأكيد المعلومات. أخيرا الضغط على إرسال.

نموذج اتصال لأحد المستفيدين بخدمة عملاء الضمان الاجتماعي المطور

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