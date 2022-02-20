“فرصتك الأخيرة لتقديم طلب” تسجيل الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 harsd.gov

تسجيل الضمان الاجتماعي المطور 1443 بعد اصبح رابط تقديم معاش الضمان الاجتماعي المطور، متاح لجميع سكان المملكة العربية السعودية الراغبين في ضمان راتب شهري من الجهات المختصة في السعودية، حيث إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أصدرت الرابط المباشر الذي يستقبل طلبات المواطنين من أصحاب الدخل المحدود أو المعدوم، من اجل تقديم راتب شهري لهم يقدر بنحو 1100 ريال للعائل الاساسي، وحسب عدد أفراد الأسرة يتم صرف باقي مبلغ المعاش، والذي يصرف بقيمة 550 ريال للتابعين في الاسرة، ولكن العديد من الاسباب قد تمنع صرف المعاش، وسوف نوفر لكم كافة التفاصيل عبر موقعنا ثقفني بشكل اكثر وضوحا من خلال هذا التقرير.

تسجيل الضمان الاجتماعي المطور 1443

وإليكم كيف تسجل الضمان الاجتماعي المطور 1443 عبر sbis.hrsd، حيث إن منذ انطلاق فعليات برنامج الضمان منذ عام 2021 في شهر نوفمبر، وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إن التقديم علي النظام الجديد سوف يستمر حتي 6 اشهر، وهذا يعني أن شهر ابريل هو الشهر النهائي لقبول طلبات المتقدمين الجدد، حيث إن النظام المطور سوف يطبق كليا بعد دراسة الطلبات ومراجعتها جيدا، ومن ثم سوف يتم إعلان الالغاء الكلي للنظام القديم وضم جميع المستفيدين السابقين علي النظام المطور، وعلية نوفر لكم أسباب إلغاء النظام القديم

لضمان تحويل الاسر المستفيده من النظام من أسر تستقبل مبلغ شهري دون جهد، الي أسر متطوره ومنتجة، وذلك عن طريق برامج التدريب والتأهيل التي توفرها الي المستفيدين.

تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية بحلول عام 2030 لتوفير حياة افضل للمواطنين.

ضمان توفير حياة كريمة للاسر الفقيرة والاكثر احتياجا في المملكة.

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد

اما فيما يتعلق بميعاد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور، فإن اول دفعة للمستفيدين الجدد تم صرفها في شهر يناير، وتسلمها المتقدمين الجدد الذين سبق واستقبلوا رسائل اهلية sms في شهر ديسمبر الماضي، اما فيما يتعلق بصرف الدفعات القادمة، فمن المقرر صرف دفعة شهر مارس يوم 3 للمستفيدين السابقين، اما المستفيدين الجدد فمن المقرر أن يتسلموا مستحقات الضمان بعد تسلم رسالة الاهلية بشهر واحد فقط.