نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن عقد عمل موثق 1443 في السعودية برقم الإقامة وشروط تأشيرة العمل المؤقتة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن عقد عمل موثق 1443 في المملكة العربية السعودية برقم الهوية حيث إن ذلك يعتبر واحد من ضمن أكثر الاشياء التي يبحث عنها العديد من الاشخاص في المملكة وذلك لأن هذه الخدمة تساعد العديد من العمالة الوافدة في المملكة في معرفة رقم العقد وهل قامت مؤسسة العمل بتوثيق عقد العامل الوافد في وزارة الموارد البشرية.

الاستفسار عن عقد عمل موثق 1443

الاستعلام عن عقد عمل موثق 1443 في السعودية تعد تلك الخدمة هي أحدث الخدمات الرقمية التي وفرتها وزارة العمل في المملكة العربية السعودية لكل من المواطنين والمقيمين وذلك لأن يتم من خلال تلك الخدمة القيام بعملية الاستفسار عن توثيق عقود العمل حيث إنها تضمن حق كل من صاحب العمل والعامل الوافد.

خدمة توثيق عقود العمل

قامت وزارة العمل السعودية بتوفيرمنصة إلكترونية لعقود العمل يطلق عليها منصة مدد حيث إن عن طريق هذه المنصة يستطيع العامل الوافد إنشاء العقد وتوثيقة وأيضاً القيام بعملية الاستعلام عن العقد الموثق حيث إن تلك الخدمات تساعدهم علي توفير الكثير من الوقت والجهد أثناء الاستفسار أو توثيق العقد، وتقوم المنصة بعملية التنظيم الاداري لحقوق العمال من أجل إن يحصل العامل علي أجرة كامل، وأيضاً الزام مؤسسة العمل بتطبيق قانون العمل.

شروط تأشيرة العمل المؤقتة في السعودية

تمنح المملكة العربية السعودية تأشيرة عمل مؤقتة للعمالة الوافدة ولكن يجب إن يتوافر بعض الشروط للحصول عليها حيث تكون هذه الشروط وفقاً للأتي:

يتم منح هذه التأشيرة للإقامة من أجل القيام بمهمة عمل واحدة فقط ولا يتم السماح بإداء فريضة الحج او العمرة.

يشترط إن يتم منح تلك التأشيرة للعامل في عمر لا يقل عن 21 سنة.

يجب إن يكون تاريخ إنتهاء هذه التأشيرة لا يزيد عن عام واحد من تاريخ الإصدار.

يتم إلغاء هذه التأشيرة من قبل الحكومة السعودية بعد مرور عام واحد فقط.

يمكن تحويل تأشيرة العمل المؤقتة في السعودية إلي أقامة عمل.

الاستعلام عن عقد عمل موثق 1443 في السعودية

يمكن إن تقوم بعملية الاستفسار عن عقد العمل في السعودية من خلال منصة مدد عبر القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:

الذهاب إلي موقع منصة مدد علي شبكة الأنترنت.

تسجيل الدخول في حسابك عن طريق بيانات النفاذ الوطني ثم كتابة رمز التحقق.

أذا لم يكن لديك حساب في المنصة يمكن إنشاء حساب جديد.

بعد ذلك تقوم باختيار من الصفحة الخدمات التأمينية.

اختيار من القائمة التي تعرض لك توثيق العقود.

بعد ذلك تقوم بالبحث عن العامل عن طريق كتابة رقم الإقامة أو رقم العقد أو رقمة الوظيفي.

يمكن البحث باستخدام رقم جواز السفر.

تكتب رمز التحقق البشري.

الضغط علي زر الاستعلام.

يعرض لك بيانات العقد في صفحة أخري بالموقع.

طريقة توثيق عقد العمل في السعودية 1443

يتم توثيق عقد العمل من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على شبكة الأنترنت، حيث يكون ذلك عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:-

الانتقال إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على شبكة الأنترنت.

تسجيل الدخول في حسابك عن طريق أسم المستخدم ثم رقم السر.

أذا لم يكن لك حساب تستطيع تسجيل حساب جديد من خلال الضغط علي زر إنشاء حساب.

بعد تسجيل الدخول تقوم اختيار من القائمة الجانبية للموقع الخدمات الرقمية.

بعد ذلك تقوم باختيار خدمات العمالة ثم اختيار خدمة توثيق عقود العمل.

اختيار المنشأة التي ترغب في توثيق عقد العمل فيها.

تقوم بكتابة البيانات الشخصية الخاصة بك في المكان المخصص له.

بعد ذلك تقوم بكتابة بيانات عقد العمل.

الضغط علي زر التوثيق.

يتم توثيق عقد العمل وإرسال لك نسخة من العقد علي هاتفك.

طريقة توثيق عقد العمل الالكتروني من منصة مدد

قدمت وزارة العمل السعودية بتوفير منصة مدد الإلكترونية لتقديم الخدمات المتنوعة للمقيمين والمواطنين، ويمكن القيام بتوثيق عقد العمل عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهذه الخطوات تتلخص في مجموعة السطور التالية:-