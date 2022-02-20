أعرف الان موعد الصرف الاجتماعى المطور 1443هـ شهر مارس وشروط الحصول عليه من وزارة الموارد البشرية

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عمر شويل - جدة أعرف الان موعد الصرف الاجتماعى المطور 1443هـ لشهر مارس وشروط الحصول عليه من وزارة الموارد البشرية تزداد عمليات البحث عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور في الشهرالمقبل مارس في العام الحالي 2022 وعن الشروط الحصول عليها وما هي الفئات المستحقة التي تستحق في الحصول عليها ، حيث تقوم المملكة العربية السعودية بعمل مساعدات مالية لبعض الاسر صاحبة ضيق العيش والتي تعول معونة كاملة علي الحكومة وزارة التضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية علي مساعدتهم مما يساعدهم في توفير العيش والرزق و توفير حياة مستقرة و سعيدة لهم ويحصل تلك الفئات من الشعب السعودي علي صرف من الضمان الاجتماعي في كل بداية شهر والان سنعرض عليكم موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور في شهر مارس المقبل وكيفية الحصول عليه عبر موقعكم ثقفني نيوز .

موعد صرف نظام الضمان الاجتماعي المطور فى شهر مارس

أعلنت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف نظام الضمان الاجتماعي المتطور في بداية شهر مارس المقبل بدأ من الثاني من مارس المقبل ويمكن الان للفئات المستحقة الاستعلام عن صرف نظام الاجتماعي التطور عن طريق الخطوات التالية :-

الفئات المستحقة للحصول علي صرف الضمان الاجتماعي المطور

تم الاعلان من قبل وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية عن الفئات المستحقة في الحصول علي صرف الضمان الاجتماعي المطور والتي شملت الارامل ومن تجاوز سن الستين و اصحاب القدرات الخاصة والعاجزين عن العمل واصحاب القدرات الخاصة وبعض الاسر الاشد احتياجا و الطلاب الذي لا دخل لهم وان لا يكون للطالب اي عقار او ممتلكات خاصة به مثل سيارات او غير ذلك ويجب علي المستحق ان يكون لديه الجنسية السعودية فقط ومن لديه الاقامة الدائمة علي الاراضي المملكة العربية السعودية ويوجد حالة استثئانية للمطلقات وهي يحب ان يكون حالتهم مطلقة بدون الرجوع الي ازواجهن وغير مسموح للفئات الاخرى فى الحصول علي هذا الصرف