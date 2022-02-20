توثيق حضانة عبر ناجز إلكترونيا بالشروط والخطوات بالرابط الرسمي

توثيق حضانة عبر ناجز، أحد أهم خدمات منصة ناجز الإلكترونية الرسمية، في المملكة العربية السعودية، تلك الخدمة التي تمنح الأم حقها في إثبات حضانة أطفالها، ونسبهم إليها مع توثيقه بشكل إلكتروني، وهي خدمة تساعد السيدات السعوديات على الحفاظ على ترابط الأسرة، والحفاظ على كيان العائلة بشكل كبير، خاصة في حالات كثيرة تتطلب إجراء توثيق الحضانة للأبناء، من جانب الأم مثل حالات؛ تغيب الأب لفترة طويلة دون سبب، أو لأية أسباب قد يتم ذكرها، أو بسبب طلاق الأم والأب، وكذلك في حالة مرض الأب، يمكن للأم أن تقوم بطلب توثيق حضانة عبر ناجز، أو ما يعرف باسم إثبات حضانة ناجز، وتتساءل الكثيرات “كيف ارفع دعوى حضانة؟”، وتكمن الإجابة هنا في أن توثيق حضانة، يتطلب في البداية خطاب دعوى حضانة، وملء نموذج صك حضانة، حتى تحصل الأم على تنفيذ صك الحضانة، وتبدأ في إجراءات استخراج صك حضانة إلكتروني.

ناجز تقديم طلب حضانة

بوابة ناجز الإلكترونية تقدم للمستفيدين منها العديد من الخدمات، التي تمكنهم من تيسير حياتهم بشكل كبير، فيكفي أن يقوم البعض بإنجاز أية إجراءات أو استخراج أية أوراق رسمية، عبر تلك المنصة السريعة والمنجزة في الخدمات، ومن أبرز الخدمات التي تقدمها ناجز للمستفيدين؛ إجراءات طريقة طلب خلع إلكتروني، وكذلك خدمة المواعيد الإلكترونية عبر بوابة ناجز، وأيضًا طريقة الإفراغ العقاري الإلكتروني، واستعلام برقم الهوية عن إيقاف الخدمات، وإجراءات اصدار وكالة ناجز، وغيرها الكثير من الخدمات.

شروط توثيق الحضانة عبر ناجز

يجب أن يكون لدى الأم أو من ينوب عنها بالتوكيل، حسابًا رسميًا عبر بوابة ناجز الإلكترونية.

ويشترط أن تكون الوكالة سارية، في حال تقدم الوكيل بدلا عن الأم.

ولابد من تصديق أية وثائق تم اعتمادها من خارج المملكة العربية السعودية، عبر وزارتي العدل والخارجية.

كما يجب أن يتم إرفاق مستند الوكالة، في حال كان الوكيل هو من يتقدم بطلب توثيق حضانة بوابة ناجز.

وأخيرًا يجب تقديم كل المستندات التي تدعم حق الأم في الحضانة، وفقًا لما يتم طلبه من أوراق عبر بوابة ناجز.

توثيق حضانة عبر ناجز إلكترونيا

ادخل إلى رابط بوابة ناجز الرسمية. وبعدها اختر أن تستخدم الخدمة من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد برقم الهوية. واختر بعد ذلك “الخدمات الإلكترونية”. وحدد بعدها خدمة “توثيق حضانة”. وبعد ذلك اختر تقديم طلب “إصدار وثيقة جديدة” ومن ثم اختر “الحضانة”. وفي الخطوة التالية قم بملء نموذج صك حضانة، وأدخل البيانات المطلوبة. واختر بعد ذلك إرسال الطلب، عقب مراجعة البيانات. وبعدها يتم إصدار موافقة على طلبك، من جانب شهود توثيق حضانة عقب أن تتم المصادقة على الطلب. وتصدر الوثيقة بعد أن يتم مراجعة الوثائق الرسمية كاملة.

نموذج صك حضانة

يمكنك الحصول على نموذج توثيق حضانة إلكتروني، عبر الموقع الرسمي لوزارة العدل، وقم بملء كافة البيانات الموجودة أمامك، عبر رابط وزارة العدل الرسمي.