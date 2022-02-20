تمويل شخصي الأمثل بدون تحويل المعاش للأفراد

تمويل شخصي الأمثل بدون تحويل الراتب ، حيث يتم توفير التمويل الشخصي من قبل مؤسسة الأمثل للخدمات المالية ، والتي تقدم خدمات التمويل للأفراد السعوديين والمقيمين داخل مدن المملكة ، دون تحويل الراتب. حيث يصل إلى 100،000 ريال سعودي ويتم رد التمويل الشخصي على أقساط هوامش ربح تنافسية لا تقل عن سنتين ، مع بعض المستندات المطلوبة لإتمام عملية التمويل. على أن يكون التمويل متوفراً خلال الفترة القادمة.

تمويل شخصي الأمثل بدون تحويل الراتب

المنتج متوفر على شكل تورق ، وهي شركة توفر النقد لتلبية احتياجات المواطنين السعوديين ، وبالإضافة إلى الامتثال لأنظمة وضوابط الشريعة الإسلامية ، فإن شروط الدفع مريحة ، حيث تصل إلى ما يقرب من 24 شهرًا أو ما يعادل عامين ، يتعلق ما يلي بالمزايا المتبقية ذات الصلة تمويل التورق:

100،000 ريال سعودي للتمويل الشخصي مع كفيل أو 50،000 ريال سعودي بدون كفيل إجراءات بسيطة وسريعة ، تمويل في نفس اليوم تمويل التورق بدون تحويل الرواتب.

مستندات تمويل الأمثل الشخصي في السعودية

أولاً ، يجب عليك تسجيل الدخول إلى الأمثل للتمويل الشخصي

ثم قم بتعبئة نموذج الطلب الخاص بهذا التمويل

إرفاق صورة من بطاقة الهوية الوطنية بالإضافة إلى خطاب تعريف الراتب

يحتاج العملاء أيضًا إلى كشوف حسابات بنكية عن الأشهر الثلاثة الماضية

تحتاج أيضًا إلى التأكد من العنوان الوطني وإثبات الإقامة ، سواء كانت مملوكة أو مستأجرة

في بعض الحالات الخاصة ، قد يتم طلب بعض المستندات الإضافية.

التمويل التأجيري من شركة الأمثل للمنتجات التمويلية

يتم توفير عقود الإيجار التمويلي من خلال شركة الأمثل للتمويل لتلبية احتياجات العملاء ، وامتلاك المنتجات من خلال تأجير المركبات المختلفة بما يتناسب مع آلية سريعة وراتب شهري مدروس بعناية. يأتي ذلك مع مزايا عديدة للتمويل تشبه إلى حد بعيد مزايا تمويل التورق للأفراد . إليك كل المزايا المتوفرة معه: