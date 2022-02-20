نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور في حسابات المستحقين البنكية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة منذ الإعلان عن إيداع المبالغ المالية في حسابات المستفيدين ويتم تردد متي موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور، فقد كشفت الموارد البشرية أن الراتب الشهري للمعاش من المستحقين تم إيداعه من يوم 20 فبراير، ويتضمن الضمان الجديد العديد من الأشخاص من ذوي الدخل المنخفض ومحدودي الدخل والموظف بالإضافة إلي المطلقات والأرامل وذوي الهمم، ونتابع معكم عبر موقع ثقفني الإخباري موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور

وضح وزير الموارد البشرية إن إيداع الرواتب في 20 من كل شهر هو مؤقت فقط ولن يتم اعتماده كموعد أساسي، وسوف يتم توحيد الصرف من خلال الإدارة العليا لوكالة الضمان المطور والنظام القديم علي أن يتم الإيداع في وقت الأول من كل شهر ميلادي، وان يوم 20 هو مؤقت وسيتم تعديله والإعلان بذلك، وعند الإعلان عن موعد نزول الرواتب يستطيع المستفيد من الدخول الي رابط وزارة الموارد الضمان الاجتماعي والاستعلام عن أهلية المعاش والراتب الشهري.

رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية

يستطيع كافة المستفيدين من مقطوعة الضمان من الدخول للمنصة والاستعلام عن راتب المعاش والأهلية من خلال التالي:

من خلال متصفح الأنترنت قم بتسجيل الدخول لرابط منصة الدعم والحماية.

كما يمكنك الدخول للمنصة من خلال بوابة الوصول الوطنية.

تسجيل الدخول للمنصة من خلال الاسم وكلمة المرور الخاصة بالمستفيد.

بعد تسجيل الدخول إلى حسابك انقر فوق رمز الطلبات.

سيتم عرض رقم الطلب وتاريخ التسجيل وبطاقة العين.

انقر فوق أيقونة عرض تفاصيل الطلب والحالة والشركات التابعة لك.

أيضًا يتبين لك حالة طلبك وما إذا كان معلقًا أم مؤهلًا أم غير مؤهل.

موعد غلق التسجيل بالضمان المطور

وضح المتحدث الرسمي بوزارة الموارد البشرية أن بوابة الدعم والحماية الاجتماعية تتلقي حتي وقتنا الحالي طلبات التسجيل للحصول علي المعاش التقاعدي من الضمان، وان الأولوية في التسجيل لكبار السن والأرامل والمطلقات وذوي الهمم، وان المنصة تواصل عملها حتي شهر مايو 2022 وبعدها سيتم الغلق، وان التقديم علي معاش المساعدة المقطوعة يتم من خلال المنصة.

ومن خلال ذلك وضحنا كافة التفاصيل المتعلقة بموعد نزول الضمان الاجتماعي الدفعة الثانية والتي سوف يتم تحديد موعد موحد لصرفها مع المعاش القديم.