خدمات برنامج الإرشاد المهني عن بعد (سبل) كما حددها هدف

صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) في المملكة العربية السعودية يجيب عن أسئلة المواطنين ويستعرض معهم الخدمات التي يقدمها برنامج الإرشاد المهني (سبل) وذلك ضمن جهود هدف التي يبذلها من أجل تأهيل القوى العاملة وتوظيف المواطنين في كل من القطاع الخاص وكذلك القطاع غير الربحي وهي الأهداف التي أنشئ في الأساس من أجلها.

برنامج الإرشاد المهني عن بعد (سبل)

وضح صندوق تنمية الموارد البشرية هدف مجموعة من الأمور المتعلقة بسبل أي برنامج الإرشاد المهني عن بعد مثل التعريف بالبرنامج والخدمات التي يقدمها.

فما هو برنامج الإرشاد المهني عن بعد؟ هو ببساطة برنامج يهدف إلى إرشاد كل من (طلبة المدارس والجامعات والباحثين عن وظيفة وكذلك الموظفين) مهنيًا وعن بعد، يقدم تلك الإرشادات مجموعة من المتخصصين في الاستشارات المهنية.

يقدم البرنامج جلسات خاصة بالإرشاد المهني عن بعد للمستفيدين كافة بمختلف شرائحهم.

يهدف البرنامج إلى زيادة مستوى معرفة المستفيدين بميولهم وقدراتهم الذاتية والعمل على ربط تلك الميول والقدرات بالتخصصات المختلفة وبالمهن والمسارات وبما يحتاج إليه سوق العمل.

برنامج سبل يهدف أيضًا إلى تطوير مهارة في غاية الأهمية وهي مهارة التطوير المهني ومساعدة المستفيدين على اتخاذ القرارات المناسبة سواء فيما يتعقل بالتعليم أو المهنة.

خدمات برنامج سبل