نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمات برنامج الإرشاد المهني عن بعد (سبل) كما حددها هدف في المقال التالي
عمر شويل - جدة خدمات برنامج الإرشاد المهني عن بعد (سبل) كما حددها هدف - ثقفني
صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) في المملكة العربية السعودية يجيب عن أسئلة المواطنين ويستعرض معهم الخدمات التي يقدمها برنامج الإرشاد المهني (سبل) وذلك ضمن جهود هدف التي يبذلها من أجل تأهيل القوى العاملة وتوظيف المواطنين في كل من القطاع الخاص وكذلك القطاع غير الربحي وهي الأهداف التي أنشئ في الأساس من أجلها.
برنامج الإرشاد المهني عن بعد (سبل)
- وضح صندوق تنمية الموارد البشرية هدف مجموعة من الأمور المتعلقة بسبل أي برنامج الإرشاد المهني عن بعد مثل التعريف بالبرنامج والخدمات التي يقدمها.
- فما هو برنامج الإرشاد المهني عن بعد؟ هو ببساطة برنامج يهدف إلى إرشاد كل من (طلبة المدارس والجامعات والباحثين عن وظيفة وكذلك الموظفين) مهنيًا وعن بعد، يقدم تلك الإرشادات مجموعة من المتخصصين في الاستشارات المهنية.
- يقدم البرنامج جلسات خاصة بالإرشاد المهني عن بعد للمستفيدين كافة بمختلف شرائحهم.
- يهدف البرنامج إلى زيادة مستوى معرفة المستفيدين بميولهم وقدراتهم الذاتية والعمل على ربط تلك الميول والقدرات بالتخصصات المختلفة وبالمهن والمسارات وبما يحتاج إليه سوق العمل.
- برنامج سبل يهدف أيضًا إلى تطوير مهارة في غاية الأهمية وهي مهارة التطوير المهني ومساعدة المستفيدين على اتخاذ القرارات المناسبة سواء فيما يتعقل بالتعليم أو المهنة.
خدمات برنامج سبل
- يقوم برنامج الإرشاد المهني عن بعد برسم خارطة طريق بشكل أكاديمي ومهني لأولئك المستفيدين من البرنامج.
- كما يقدم برنامج سبل استشارات للمستفيدين فيما يخص السيرة الذاتية لهم وكيفية إعدادها.
- يقدم البرنامج أيضًا استشارات تتعلق بإجراء المقابلات الشخصية عند التقدم لوظيفة وذلك لأن الكثيرين لا يعلمون الطريقة المناسبة للتصرف في مثل تلك المقابلات.
- استشارات أخرى متعلقة بطرق البحث عن عمل وهي استشارات هامة جدًا وفي محلها فالعديد من الباحثين عن عمل يبحثون بالطرق الخاطئة التي لا توصلهم إلى شئ.
- إجراء اختبارات ميول مهنية للمستفيدين وتحليل نتائجها وهو الأمر الهام للغاية في تحديد الوظيفة المناسبة لكل شخص وبالتالي يتركز البحث عن الوظيفة المناسبة وبالطريقة المناسبة.
- يتعرف المستفيدين كذلك من خلال برنامج الإرشاد المهني عن بعد على الثقافة العمالية لمعرفة حقوق كل طرف وواجباته.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ