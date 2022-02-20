نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوم التأسيس السعودي 2022 والفرق بين اليوم الوطني السعودي ومفاجأة يوم التأسيس 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يوم التأسيس السعودي 2022. نظرا لتقارب المسميات بين يوم التأسيس السعودي واليوم الوطني السعودي فقد يقع بعض الأشخاص في هذا اللبس، لذلك سنتعرف سويا خلال هذا المقال علي الفرق بينهما حيث أن هاتان المناسبتان يسلط كل منها الضوء علي الأمجاد التاريخية للملكة العربية السودية، وكلاهما أجازات رسمية داخل المملكة، وقد تم الإعلان عن عطلة يوم التأسيس السعودي يوم 22 فبراير 2022.

الفرق بين يوم التأسيس السعودي واليوم الوطني السعودي

يوم التأسيس السعودي يمثل ذكري تأسيس الدولة السعودية الأولي ويصادف يوم 22 فبراير من كل عام، حيث تأسست المملكة منذ 300 عام تقريبا ، حيث تولي الإمام محمد بن سعودي الحكم في مدينة الدرعية السعودية في منتصف عام 1727، ويتم الاحتفال في هذا اليوم من كل عام بتاريخ المملكة السعودية الثقافي والاجتماعي.

اليوم الوطني السعودي في هذا اليوم قبل حوالي 9 عقود أعلن الملك عبد العزيز آل سعود توحيد البلاد تحت مسمي المملكة العربية السعودية، وهو يصادف يوم 23 سبتمبر من كل عام.

فعاليات يوم التأسيس بالمملكة العربية السعودية 2022

كما ذكرنا آن يوم تأسيس المملكة هو يوم 23 فبراير وقد أعلنت المملكة تحت رعاية الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين عن اجازة رسمية ليوم التأسيس الوطني 2022 للاحتفال بهذه الذكري ، ومن أبرز الفعاليات الإعلان عن دليل أزياء يوم التأسيس السعودي الوطني 2022 لكل منطقة في المملكة العربية السعودية، وتشمل هذه التصميمات الأكسسوارات التاريخية التقليدية كالبرقع، والعقال، والثوب، والخنجر، السديري، المسدح والمخنق، والمقرونة.

مفاجأة الهيئة العامة للترفيه

أعلنت الهيئة العامة للترفيه وتركي أل شيخ رئيس موسم الرياض 2022 عن مجانية الدخول إلي بوليفارد رياض سيتي وونتر ونرولاند يوم 22 فبراير 2022 لكل المرتدين لملابس يوم التأسيس احتفالا بهذه الذكري.

عبارات تهنئة بيوم التأسيس السعودي 2022

يعكس هذا التاريخ مشاعر الفخر والاعتزاز من قبل أبناء المملكة العربية السعودية، ونظرا لاقتراب هذا اليوم الحافل واستعداد المواطنون بتبادل التهنئة والاحتفال يوم الثلاثاء المقبل 22 فبراير ومن أهمها:

دامت السعودية شامخة مستقلة.

حفظ الله المملكة العربية السعودية ودام عزها.

كل عام والمملكة العربية السعودية بألف خير.

في يوم التأسيس السعودي 2022، دامت راية المملكة العربية مرفوعة ترفرف عالية.

بمناسبة يوم التأسيس السعودي 2022، دامت المملكة في حب وعطاء وفخر.

في ذكري التأسيس، دام عزك يا وطني.

يوم بدينا 1443

الهوية البصرية ليوم التأسيس شعار هذا العام ” يوم بدينا” ، يحتوي شعار يوم التأسيس علي 5 رموز جوهرية. فيفصلنا يومان فقط للاحتفال بذكراه، وتقام الاحتفالات بهذا اليوم تعزيزا للقيم والمعاني السامية المرتبطة بتأسيس المملكة العربية السعودية لترسيخ الاعتزاز بالإرث الثقافي والاجتماعي لإقامة هذه الدولة. وتقدم كافة المحلات التجارية والمولات عروض وخصومات بمناسبة يوم التأسيس السعودي.