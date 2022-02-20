نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط المساعدة المقطوعة وموعد الصرف في المقال التالي
عمر شويل - جدة اعتمدت حكومة المملكة العربية السعودية مجموعة من القرارات بهدف الإصلاح الاقتصادي منذ عدة سنوات قليلة ، مما ترتب عليه بعض المشاكل الاقتصادية والآثار السلبية علي حياة فئات معينة من المجتمع السعودي ، وهو الأمر الذي دفع حكومة المملكة إلي التفكير في منظومة دعم حكومي عبر وزارة الموارد البشرية ، بهدف دعم الفئات المتضررة والمستحقة للدعم المالي ، وفي مقالنا اليوم نتعرف علي شروط المساعدة المقطوعة وموعد الصرف للمستحقين ، وهي المساعدة المالية التي تقدمها الحكومة بشكل شهري للمستفيدين من ذوي الدخل المحدود ، ونقدم من خلال فقرات المقال موعد صرف المساعدة المقطوعة ، وطريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة ، و خطوات التقديم على المساعدة المقطوعة.
شروط المساعدة المقطوعة وموعد الصرف
تضع وزارة الموارد البشرية مجموعة من الضوابط والشروط بهدف صرف المساعدة المقطوعة برقم الطلب كالآتي :
- التقديم علي المقطوعة متاح فقط للمواطنين السعوديين.
- يستحق المساعدة المقطوعة لمن هم فوق سن الـ 35 عام.
- لا يستحق صاحب السجل التجاري للمساعدة المقطوعة.
- أن يكون المتقدم عاطل وليس له وظيفة ليستحق المساعدات.
- لا يتخطى دخله الشهري 8650 ريال إن كان متزوجاً ، ولا حد الـ 3000 ريال إن كان أعزب.
خطوا تقديم طلب المساعدة المقطوعة
يمكن التقديم علي طلب المساعدة المقطوعة ” مقطوعة الضمان الاجتماعي ” عن طريق الجوال بإتباع الخطوات التالية :
- التأكد من استيفاء جميع شروط الحصول على المساعدة المقطوعة.
- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية.
- تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور.
- إنشاء حساب جديد لمن ليس لديه حساب.
- تقديم طلب الحصول علي المساعدة المقطوعة من مبوب خدمات وكالة الضمان.
- إرفاق المستندات المطلوبة ومليء كافة البيانات اللازمة.
- قراءة الشروط والموافقة عليها.
- الضغط علي تقديم لإنهاء العملية.
والفيديو التالي يوضح طريقة التسجيل للحصول علي المقطوعة السنوية :
الفئات المستحقة للمساعدة المقطوعة
تحدد وزارة الموارد البشرية فئات معينة من حقها الحصول علي دعم المساعدة المقطوعة وهي :
- الأسر ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة والتي تعاني من الفقر.
- فئات السيدات السعوديات من المطلقات والأرامل والأيتام.
- أسر السجناء ممن لا يستطيعون العيش بصورة طبيعية في غياب العائل بسبب السجن.
- مصابي وباء كورونا المستجد من المعزولين بصورة مؤقتة.
خطوات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة
للاستعلام عن استحقاق صرف المساعدات المقطوعة برقم الطلب يتم اتباع الخطوات التالية بالترتيب :
- الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- نضغط على مبوب الخدمات الإلكترونية.
- نختار خدمات وكالة الضمان ” صفحة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة“.
- عليك وضع رقم السجل المدني الخاص بك.
- ثم تقوم بإدخال رمز التحقق البشري الظاهر أمامك.
- أخيراً نضغط على عرض لتظهر جميع التفاصيل.
- ويمكن التقديم علي المساعدة المقطوعة الضمان الاجتماعي من خلال موقع وزارة الموارد البشرية.
التقديم للحصول على دعم المساعدة المقطوعة ، وضمان استحقاق صرف المساعدة المقطوعة يستوجب استيفاء الشروط.
متي تودع المساعدة المقطوعة وموعد الصرف؟
- أعرف مواعيد نزول المساعدة المقطوعة متي ؟
- يتساءل المستفيدون عن موعد نزول المساعدة المقطوعة؟
- أو متي تنزل المقطوعة ؟
- كذلك ، موعد صرف المساعدات المقطوعة ؟
- متى موعد صرف المساعدة المقطوعة ؟
يتم صرفها عادة في منتصف شهر مايو يوم 13 من كل عام ، وقد وافق موعد صرف المساعدة المقطوعة شهر رمضان الكريم للعام 1442 هـ.