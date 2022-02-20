نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط المساعدة المقطوعة وموعد الصرف في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعتمدت حكومة المملكة العربية السعودية مجموعة من القرارات بهدف الإصلاح الاقتصادي منذ عدة سنوات قليلة ، مما ترتب عليه بعض المشاكل الاقتصادية والآثار السلبية علي حياة فئات معينة من المجتمع السعودي ، وهو الأمر الذي دفع حكومة المملكة إلي التفكير في منظومة دعم حكومي عبر وزارة الموارد البشرية ، بهدف دعم الفئات المتضررة والمستحقة للدعم المالي ، وفي مقالنا اليوم نتعرف علي شروط المساعدة المقطوعة وموعد الصرف للمستحقين ، وهي المساعدة المالية التي تقدمها الحكومة بشكل شهري للمستفيدين من ذوي الدخل المحدود ، ونقدم من خلال فقرات المقال موعد صرف المساعدة المقطوعة ، وطريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة ، و خطوات التقديم على المساعدة المقطوعة.

شروط المساعدة المقطوعة وموعد الصرف

تضع وزارة الموارد البشرية مجموعة من الضوابط والشروط بهدف صرف المساعدة المقطوعة برقم الطلب كالآتي :

التقديم علي المقطوعة متاح فقط للمواطنين السعوديين. يستحق المساعدة المقطوعة لمن هم فوق سن الـ 35 عام. لا يستحق صاحب السجل التجاري للمساعدة المقطوعة. أن يكون المتقدم عاطل وليس له وظيفة ليستحق المساعدات. لا يتخطى دخله الشهري 8650 ريال إن كان متزوجاً ، ولا حد الـ 3000 ريال إن كان أعزب.

خطوا تقديم طلب المساعدة المقطوعة

يمكن التقديم علي طلب المساعدة المقطوعة ” مقطوعة الضمان الاجتماعي ” عن طريق الجوال بإتباع الخطوات التالية :

التأكد من استيفاء جميع شروط الحصول على المساعدة المقطوعة. الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية. تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور. إنشاء حساب جديد لمن ليس لديه حساب. تقديم طلب الحصول علي المساعدة المقطوعة من مبوب خدمات وكالة الضمان. إرفاق المستندات المطلوبة ومليء كافة البيانات اللازمة. قراءة الشروط والموافقة عليها. الضغط علي تقديم لإنهاء العملية.

والفيديو التالي يوضح طريقة التسجيل للحصول علي المقطوعة السنوية :

الفئات المستحقة للمساعدة المقطوعة

تحدد وزارة الموارد البشرية فئات معينة من حقها الحصول علي دعم المساعدة المقطوعة وهي :

الأسر ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة والتي تعاني من الفقر. فئات السيدات السعوديات من المطلقات والأرامل والأيتام. أسر السجناء ممن لا يستطيعون العيش بصورة طبيعية في غياب العائل بسبب السجن. مصابي وباء كورونا المستجد من المعزولين بصورة مؤقتة.

خطوات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

للاستعلام عن استحقاق صرف المساعدات المقطوعة برقم الطلب يتم اتباع الخطوات التالية بالترتيب :

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. نضغط على مبوب الخدمات الإلكترونية. نختار خدمات وكالة الضمان ” صفحة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة“. عليك وضع رقم السجل المدني الخاص بك. ثم تقوم بإدخال رمز التحقق البشري الظاهر أمامك. أخيراً نضغط على عرض لتظهر جميع التفاصيل. ويمكن التقديم علي المساعدة المقطوعة الضمان الاجتماعي من خلال موقع وزارة الموارد البشرية.

التقديم للحصول على دعم المساعدة المقطوعة ، وضمان استحقاق صرف المساعدة المقطوعة يستوجب استيفاء الشروط.

متي تودع المساعدة المقطوعة وموعد الصرف؟

أعرف مواعيد نزول المساعدة المقطوعة متي ؟

يتساءل المستفيدون عن موعد نزول المساعدة المقطوعة؟

أو متي تنزل المقطوعة ؟

كذلك ، موعد صرف المساعدات المقطوعة ؟

متى موعد صرف المساعدة المقطوعة ؟

يتم صرفها عادة في منتصف شهر مايو يوم 13 من كل عام ، وقد وافق موعد صرف المساعدة المقطوعة شهر رمضان الكريم للعام 1442 هـ.